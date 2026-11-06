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VfB Stuttgart x Werder Bremen: horário de início

Bundesliga - Rodada 9 7 de nov. de 2026 - 12:30 MHPArena

O VfB Stuttgart recebe o Werder Bremen pela Bundesliga na MHPArena, em Stuttgart. Sebastian Hoeneß e sua equipe querem voltar a vencer após uma fase irregular na liga.

A equipe de Stuttgart ocupa atualmente a 11ª posição na tabela da Bundesliga e precisa urgentemente de pontos para não perder contato com a metade de cima da classificação. A recente e impressionante vitória por 4 a 2 fora de casa sobre o Bayer Leverkusen deu novo ânimo ao time.

No cenário europeu, o VfB sofreu recentemente um revés: perdeu por 2 a 0 para o Galatasaray Istanbul, fora de casa, pela Champions League, sua primeira derrota nesta temporada da competição. A partida foi marcada por cenas acaloradas, incluindo uma confusão entre jogadores e uma discussão controversa sobre o volume do som no Rams Park.

O Werder Bremen viaja a Stuttgart na quinta posição da tabela e atravessa um bom momento na liga. Sob o comando do técnico Daniel Thioune, a equipe de Bremen vem convencendo e quer somar pontos também em Stuttgart.

Com Niclas Füllkrug no elenco, o Werder conta com um dos atacantes em melhor fase na liga. O jogador também é, atualmente, um nome em destaque nas discussões sobre a seleção nacional e deve atrair as atenções.

Confira aqui onde acompanhar ao vivo o duelo da Bundesliga entre VfB Stuttgart e Werder Bremen.

Assuntos da semana: o que aconteceu com VfB Stuttgart e Werder Bremen?

Nos últimos cinco jogos oficiais, o VfB Stuttgart soma duas vitórias, um empate e duas derrotas. Mais recentemente, a equipe de Sebastian Hoeneß perdeu por 2 a 0 para o Galatasaray Istanbul, fora de casa, pela Champions League. Antes, havia conquistado uma vitória expressiva por 4 a 2 sobre o Bayer Leverkusen, fora de casa, pela Bundesliga. Nessas cinco partidas, o VfB marcou sete gols e sofreu nove.

O Werder Bremen vive uma fase bem mais estável, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Mais recentemente, venceu o Hoffenheim por 2 a 0 fora de casa. Antes, a equipe de Daniel Thioune havia superado o Mainz 05 por 3 a 2. No total, o Werder marcou nove gols e sofreu seis nesse período.

VfB Stuttgart x Werder Bremen: escalações

VfB Stuttgart x Werder Bremen: momento das equipes

VfB Stuttgart x Werder Bremen: retrospecto dos confrontos diretos

VfB Stuttgart x Werder Bremen: tabelas de classificação