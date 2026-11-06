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VfB Stuttgart x Werder Bremen: horário de início
O VfB Stuttgart recebe o Werder Bremen pela Bundesliga na MHPArena, em Stuttgart. Sebastian Hoeneß e sua equipe querem voltar a vencer após uma fase irregular na liga.
A equipe de Stuttgart ocupa atualmente a 11ª posição na tabela da Bundesliga e precisa urgentemente de pontos para não perder contato com a metade de cima da classificação. A recente e impressionante vitória por 4 a 2 fora de casa sobre o Bayer Leverkusen deu novo ânimo ao time.
No cenário europeu, o VfB sofreu recentemente um revés: perdeu por 2 a 0 para o Galatasaray Istanbul, fora de casa, pela Champions League, sua primeira derrota nesta temporada da competição. A partida foi marcada por cenas acaloradas, incluindo uma confusão entre jogadores e uma discussão controversa sobre o volume do som no Rams Park.
O Werder Bremen viaja a Stuttgart na quinta posição da tabela e atravessa um bom momento na liga. Sob o comando do técnico Daniel Thioune, a equipe de Bremen vem convencendo e quer somar pontos também em Stuttgart.
Com Niclas Füllkrug no elenco, o Werder conta com um dos atacantes em melhor fase na liga. O jogador também é, atualmente, um nome em destaque nas discussões sobre a seleção nacional e deve atrair as atenções.
Confira aqui onde acompanhar ao vivo o duelo da Bundesliga entre VfB Stuttgart e Werder Bremen.
Assuntos da semana: o que aconteceu com VfB Stuttgart e Werder Bremen?
Nos últimos cinco jogos oficiais, o VfB Stuttgart soma duas vitórias, um empate e duas derrotas. Mais recentemente, a equipe de Sebastian Hoeneß perdeu por 2 a 0 para o Galatasaray Istanbul, fora de casa, pela Champions League. Antes, havia conquistado uma vitória expressiva por 4 a 2 sobre o Bayer Leverkusen, fora de casa, pela Bundesliga. Nessas cinco partidas, o VfB marcou sete gols e sofreu nove.
O Werder Bremen vive uma fase bem mais estável, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Mais recentemente, venceu o Hoffenheim por 2 a 0 fora de casa. Antes, a equipe de Daniel Thioune havia superado o Mainz 05 por 3 a 2. No total, o Werder marcou nove gols e sofreu seis nesse período.
VfB Stuttgart x Werder Bremen: escalações
Prováveis escalações de Stuttgart x Werder Bremen
VfB Stuttgart x Werder Bremen: momento das equipes
VfB Stuttgart x Werder Bremen: retrospecto dos confrontos diretos
Confrontos
VfB Stuttgart x Werder Bremen: tabelas de classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|8
|5
|3
|0
|27
|8
|+19
|18
E
V
V
E
V
|2
|8
|5
|3
|0
|14
|6
|+8
|18
E
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|3
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|18
|10
|+8
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|4
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|3
|22
|11
|+11
|15
V
V
D
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|+3
|15
V
V
E
E
V
|6
|8
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|3
|18
|16
|+2
|13
D
D
V
V
V
|7
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|1
|3
|16
|16
|0
|13
V
D
V
D
E
|8
|8
|3
|2
|3
|13
|18
|-5
|11
V
D
V
D
E
|9
|8
|3
|1
|4
|17
|17
|0
|10
D
D
V
D
V
|10
|8
|2
|3
|3
|18
|15
|+3
|9
D
E
D
E
D
|11
|8
|3
|0
|5
|14
|15
|-1
|9
V
D
D
V
D
|12
|8
|3
|0
|5
|14
|16
|-2
|9
D
V
V
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D
|13
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|2
|3
|3
|9
|12
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|9
E
E
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V
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|14
|8
|2
|3
|3
|6
|9
|-3
|9
E
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E
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V
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|8
|3
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|5
|7
|19
|-12
|9
D
D
V
V
V
|16
|8
|1
|4
|3
|7
|19
|-12
|7
E
E
E
V
D
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|1
|3
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|4
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|-5
|6
D
E
D
D
E
|18
|8
|1
|1
|6
|11
|22
|-11
|4
E
V
D
D
D