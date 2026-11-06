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VfB Stuttgart x Werder Bremen ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e pela internet?

Stuttgart x Werder Bremen
Stuttgart
Werder Bremen
Bundesliga

Na Bundesliga, o Stuttgart enfrenta o Werder Bremen. Mas onde assistir ao jogo de hoje ao vivo na TV e por streaming?

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VfB Stuttgart x Werder Bremen: horário de início

crest
Bundesliga - Rodada 9
MHPArena

O VfB Stuttgart recebe o Werder Bremen pela Bundesliga na MHPArena, em Stuttgart. Sebastian Hoeneß e sua equipe querem voltar a vencer após uma fase irregular na liga.

A equipe de Stuttgart ocupa atualmente a 11ª posição na tabela da Bundesliga e precisa urgentemente de pontos para não perder contato com a metade de cima da classificação. A recente e impressionante vitória por 4 a 2 fora de casa sobre o Bayer Leverkusen deu novo ânimo ao time.

No cenário europeu, o VfB sofreu recentemente um revés: perdeu por 2 a 0 para o Galatasaray Istanbul, fora de casa, pela Champions League, sua primeira derrota nesta temporada da competição. A partida foi marcada por cenas acaloradas, incluindo uma confusão entre jogadores e uma discussão controversa sobre o volume do som no Rams Park.

O Werder Bremen viaja a Stuttgart na quinta posição da tabela e atravessa um bom momento na liga. Sob o comando do técnico Daniel Thioune, a equipe de Bremen vem convencendo e quer somar pontos também em Stuttgart.

Com Niclas Füllkrug no elenco, o Werder conta com um dos atacantes em melhor fase na liga. O jogador também é, atualmente, um nome em destaque nas discussões sobre a seleção nacional e deve atrair as atenções.

Confira aqui onde acompanhar ao vivo o duelo da Bundesliga entre VfB Stuttgart e Werder Bremen.

Assuntos da semana: o que aconteceu com VfB Stuttgart e Werder Bremen?

Nos últimos cinco jogos oficiais, o VfB Stuttgart soma duas vitórias, um empate e duas derrotas. Mais recentemente, a equipe de Sebastian Hoeneß perdeu por 2 a 0 para o Galatasaray Istanbul, fora de casa, pela Champions League. Antes, havia conquistado uma vitória expressiva por 4 a 2 sobre o Bayer Leverkusen, fora de casa, pela Bundesliga. Nessas cinco partidas, o VfB marcou sete gols e sofreu nove.

O Werder Bremen vive uma fase bem mais estável, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Mais recentemente, venceu o Hoffenheim por 2 a 0 fora de casa. Antes, a equipe de Daniel Thioune havia superado o Mainz 05 por 3 a 2. No total, o Werder marcou nove gols e sofreu seis nesse período.

STU

STU - Sequência

ATM
E1-1
BMG
D2-3
SCP
V0-1
B04
V2-4
GAL
D2-0
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SVW

SVW - Sequência

BVB
E2-2
SCP
E2-2
M05
V2-3
BVB
D3-2
TSG
V2-0
Gol marcado (sofrido)
11/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

VfB Stuttgart x Werder Bremen: escalações

Prováveis escalações de Stuttgart x Werder Bremen

3-4-2-1
Stuttgart crest
Stuttgart
STU
Formação
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
4-2-3-1
D. SeimenD. SeimenL. JaquezL. JaquezJ. ChabotJ. ChabotM. MittelstaedtM. MittelstaedtD. UndavD. UndavC. FuehrichC. FuehrichB. El KhannoussB. El KhannoussJ. LewelingJ. LewelingG. ProemelG. Proemelteam-logoY. SpaltE. DemirovicE. DemirovicK. HeinK. HeinM. FriedlM. FriedlArthurArthurO. DemanO. DemanA. PieperA. PieperChukiChukiE. DinkciE. Dinkciteam-logoL. ReisM. GruellM. GruellY. RegeerY. RegeerN. FuellkrugN. Fuellkrug
Werder Bremen crest
Werder Bremen
SVW
3-4-2-1
Stuttgart

Time titular

Werder Bremen

Técnico

  • S. Hoeness
  • D. Thioune

VfB Stuttgart x Werder Bremen: momento das equipes

STU

STU - Sequência

ATM
E1-1
BMG
D2-3
SCP
V0-1
B04
V2-4
GAL
D2-0
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SVW

SVW - Sequência

BVB
E2-2
SCP
E2-2
M05
V2-3
BVB
D3-2
TSG
V2-0
Gol marcado (sofrido)
11/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

VfB Stuttgart x Werder Bremen: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

StuttgartEmpateWerder Bremen
1
2
2
Bundesliga
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
FJ
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
4
FJ
Bundesliga
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
FJ
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
2
FJ
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
Stuttgart badge
Stuttgart
STU
1
FJ
9Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

VfB Stuttgart x Werder Bremen: tabelas de classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
8530278+1918
E
V
V
E
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
E
V
E
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
85121810+816
V
D
D
V
E
4
LeipzigLeipzigRBL
85032211+1115
V
V
D
V
D
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
V
V
E
E
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
D
D
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
V
D
V
D
E
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
83231318-511
V
D
V
D
E
9
MainzMainzM05
83141717010
D
D
V
D
V
10
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
D
E
D
E
D
11
StuttgartStuttgartSTU
83051415-19
V
D
D
V
D
12
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
D
V
V
D
D
13
ColôniaColôniaKOE
8233912-39
E
E
D
V
D
14
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
E
V
E
D
V
15
HamburgoHamburgoHSV
8305719-129
D
D
V
V
V
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
E
E
E
V
D
17
SchalkeSchalkeS04
813449-56
D
E
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
81161122-114
E
V
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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