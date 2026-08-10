Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1077953924.jpgLaci Perenyi
Filippo Cataldo

Traduzido por

Vai renovar com o Bayern de Munique ou não? Harry Kane teria tomado sua decisão definitiva

Bundesliga
Bayern de Munique
H. Kane
J. Musiala
I. Saibari

As negociações do Bayern de Munique com Harry Kane sobre uma renovação devem estar na reta final.

O Bayern de Munique está perto de uma renovação antecipada de contrato com Harry Kane, segundo reportagem do jornal diário inglêsThe Times. O atacante inglês deve ampliar por mais dois anos seu vínculo atual, que vai até 2027.

Após o retorno do jogador de 32 anos das férias, as conversas finais devem acontecer na próxima semana. As duas partes já estão amplamente de acordo sobre os pontos centrais das negociações.

Harry Kane vai ganhar mais dinheiro no Bayern de Munique no futuro?

Um aumento salarial significativo não está previsto: Kane, cujo salário bruto anual é estimado em cerca de 25 milhões de euros, continua sendo, de qualquer forma, o jogador mais bem pago do elenco de Munique. Segundo as reportagens atuais, o foco das próximas conversas está principalmente na definição de possíveis pagamentos de bônus.

Kane e sua família se sentem muito bem em Munique. Especulações sobre um possível retorno à Premier League inglesa - por exemplo, para quebrar o recorde de gols de Alan Shearer - ficam, assim, descartadas. Também uma sondagem informal do Barcelona não levou a negociações concretas, já que o Bayern de Munique sempre permaneceu como o primeiro interlocutor de Kane.

Desde sua transferência do Tottenham Hotspur em 2023, Kane marcou 146 gols pelo Bayern de Munique em todas as competições. Só na temporada passada, ele balançou as redes 61 vezes em 51 partidas. Seu principal objetivo esportivo, segundo as reportagens, é conquistar mais títulos com o Bayern de Munique nos próximos anos, especialmente a Champions League.

Amistosos de clubes
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Leipzig crest
Leipzig
RBL

Bayern de Munique, tabela: os próximos jogos do Bayern

Data

Competição

Jogo

Sábado, 15 de agosto (15h30)

Amistoso

Bayern de Munique x RB Leipzig

Terça-feira, 18 de agosto (18h)

Amistoso

1. FC Heidenheim x Bayern de Munique

Sábado, 22 de agosto (20h30)

Supercopa da DFL

Borussia Dortmund x Bayern de Munique

Sexta-feira, 28 de agosto (20h30)

Bundesliga

Bayern de Munique x VfB Stuttgart

Quarta-feira, 2 de setembro (20h45)

Copa da Alemanha

VfL Osnabrück x Bayern de Munique

Sábado, 5 de setembro (18h30)

Bundesliga

FC Schalke x Bayern de Munique

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google