Vai renovar com o Bayern de Munique ou não? Harry Kane teria tomado sua decisão definitiva

O Bayern de Munique está perto de uma renovação antecipada de contrato com Harry Kane, segundo reportagem do jornal diário inglêsThe Times. O atacante inglês deve ampliar por mais dois anos seu vínculo atual, que vai até 2027.

Após o retorno do jogador de 32 anos das férias, as conversas finais devem acontecer na próxima semana. As duas partes já estão amplamente de acordo sobre os pontos centrais das negociações.

Harry Kane vai ganhar mais dinheiro no Bayern de Munique no futuro?

Um aumento salarial significativo não está previsto: Kane, cujo salário bruto anual é estimado em cerca de 25 milhões de euros, continua sendo, de qualquer forma, o jogador mais bem pago do elenco de Munique. Segundo as reportagens atuais, o foco das próximas conversas está principalmente na definição de possíveis pagamentos de bônus.

Kane e sua família se sentem muito bem em Munique. Especulações sobre um possível retorno à Premier League inglesa - por exemplo, para quebrar o recorde de gols de Alan Shearer - ficam, assim, descartadas. Também uma sondagem informal do Barcelona não levou a negociações concretas, já que o Bayern de Munique sempre permaneceu como o primeiro interlocutor de Kane.

Desde sua transferência do Tottenham Hotspur em 2023, Kane marcou 146 gols pelo Bayern de Munique em todas as competições. Só na temporada passada, ele balançou as redes 61 vezes em 51 partidas. Seu principal objetivo esportivo, segundo as reportagens, é conquistar mais títulos com o Bayern de Munique nos próximos anos, especialmente a Champions League.

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