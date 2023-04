Universitario x Goiás ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (20), pela segunda rodada do grupo G; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Lima, o Goiás visita o Universitario na noite desta quinta-feira (20), às 23h (de Brasília), no estádio Monumental U, pela segunda rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana 2023. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após vencer na estreia, o Universitario, vice-líder com 3 pontos, quer se impor diante do clube brasileiro para assumir a ponta da tabela. O time é o segundo colocado do campeonato peruano, e vem de vitória no fim de semana.

Do outro lado, o Goiás segue sem técnico e será comandado pelo interino Emerson Avila. O Esmeraldino perdeu na estreia do Brasileirão e, além disso, deve perder o atacante Nicolas no próximos dias, já que o jogador negocia com o Ceará.

Prováveis escalações

Universitario: José Carvallo; (c) Aldo Corzo, Williams Riveros, M. E. D. Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Nelson Cabanillas; Piero Quispe; Alex Valera, Emanuel Herrera. Técnico: Jorge Fossati.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo, Sander; Zé Ricardo, Everton Morelli; Diego Gonçalves, Dieguinho, Vinicius; Matheus Peixoto. Técnico: Emerson Rodrigues Avila.

Desfalques

Universitario

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Nicolas está em negociação com o Ceará.

Quando é?