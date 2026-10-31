O jogo entre Union Berlin e 1. FC Colônia começa em 01/11/2026, às 15h30.

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SPOX conta neste artigo como assistir à partida de hoje ao vivo na TV e por streaming.

Union Berlin x 1. FC Colônia ao vivo hoje: onde assistir na TV e por streaming?

O jogo da Bundesliga entre Union Berlin e 1. FC Colônia será transmitido ao vivo pela DAZN. É possível acompanhar a partida na íntegra pelo aplicativo da DAZN ou pela internet.

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Assuntos da semana: o que aconteceu com Union Berlin e 1. FC Colônia?

O Union Berlin chega à partida com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi a derrota em casa por 0 a 5 para o Colônia na Copa da Alemanha. Antes disso, a equipe empatou por 1 a 1 com o Augsburg e por 0 a 0 com o Borussia Dortmund na Bundesliga. Nessas cinco partidas, o Union marcou apenas dois gols e sofreu sete.

O 1. FC Colônia soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Depois da vitória convincente por 5 a 0 sobre o Union Berlin na Copa da Alemanha, empatou por 0 a 0 com o Schalke 04 na Bundesliga. A única derrota nesse período foi por 0 a 1 diante do Eintracht Frankfurt, fora de casa. Nessas cinco partidas, o Colônia marcou nove gols e sofreu três.

Union Berlin x 1. FC Colônia: horário do jogo

Bundesliga - Rodada 8 1 de nov. de 2026 - 09:30 Alte Foersterei

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