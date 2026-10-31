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Union Berlin x Colônia hoje ao vivo: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Union Berlin x Colônia
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Na Bundesliga, o Union Berlin enfrenta o 1. FC Köln. Mas quem transmite a partida ao vivo hoje na TV e pela internet?

O jogo entre Union Berlin e 1. FC Colônia começa em 01/11/2026, às 15h30.

Streaming na Alemanha

DAZN

DAZN

Assista aqui

SPOX conta neste artigo como assistir à partida de hoje ao vivo na TV e por streaming.

Union Berlin x 1. FC Colônia ao vivo hoje: onde assistir na TV e por streaming?

O jogo da Bundesliga entre Union Berlin e 1. FC Colônia será transmitido ao vivo pela DAZN. É possível acompanhar a partida na íntegra pelo aplicativo da DAZN ou pela internet.

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Assuntos da semana: o que aconteceu com Union Berlin e 1. FC Colônia?

O Union Berlin chega à partida com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi a derrota em casa por 0 a 5 para o Colônia na Copa da Alemanha. Antes disso, a equipe empatou por 1 a 1 com o Augsburg e por 0 a 0 com o Borussia Dortmund na Bundesliga. Nessas cinco partidas, o Union marcou apenas dois gols e sofreu sete.

O 1. FC Colônia soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Depois da vitória convincente por 5 a 0 sobre o Union Berlin na Copa da Alemanha, empatou por 0 a 0 com o Schalke 04 na Bundesliga. A única derrota nesse período foi por 0 a 1 diante do Eintracht Frankfurt, fora de casa. Nessas cinco partidas, o Colônia marcou nove gols e sofreu três.

FCU

FCU - Sequência

RJK
V0-1
ELV
V1-0
BVB
E0-0
FCA
E1-1
KOE
D5-0
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
KOE

KOE - Sequência

FCK
E2-2
BMG
V2-1
SGE
D1-0
S04
E0-0
FCU
V5-0
Gol marcado (sofrido)
9/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Union Berlin x 1. FC Colônia: horário do jogo

crest
Bundesliga - Rodada 8
Alte Foersterei

Union Berlin x 1. FC Colônia: escalações

Prováveis escalações de Union Berlin x Colônia

4-2-3-1
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
Formação
Colônia crest
Colônia
KOE
4-2-3-1
F. RoennowF. RoennowL. QuerfeldL. QuerfeldT. RotheT. RotheZ. Van Den BoschZ. Van Den BoschJ. HabererJ. HabererM. AebischerM. AebischerL. BurcuL. BurcuA. SchaferA. SchaferW. JeongW. JeongR. KhediraR. KhediraT. SkarkeT. SkarkeM. SchwaebeM. SchwaebeL. LochoshviliL. LochoshviliS. SebulonsenS. SebulonsenJ. Simpson-PuseyJ. Simpson-PuseyB. SosaB. SosaM. MooreM. MooreL. MainaL. MainaT. KraussT. KraussS. El MalaS. El MalaI. Bergmann JohannessonI. Bergmann JohannessonM. BuelterM. Buelter
Colônia crest
Colônia
KOE
4-2-3-1
Union Berlin

Time titular

Colônia

Técnico

  • M. Lustrinelli
  • R. Wagner

Union Berlin x 1. FC Colônia: forma recente

FCU

FCU - Sequência

RJK
V0-1
ELV
V1-0
BVB
E0-0
FCA
E1-1
KOE
D5-0
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
KOE

KOE - Sequência

FCK
E2-2
BMG
V2-1
SGE
D1-0
S04
E0-0
FCU
V5-0
Gol marcado (sofrido)
9/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Union Berlin x 1. FC Colônia: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

Union BerlinEmpateColônia
2
1
2
Copa da Alemanha
Colônia badge
Colônia
KOE
5
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
FJ
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Colônia badge
Colônia
KOE
2
FJ
Bundesliga
Colônia badge
Colônia
KOE
0
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
FJ
Bundesliga
Colônia badge
Colônia
KOE
3
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
FJ
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Colônia badge
Colônia
KOE
0
FJ
7Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Union Berlin x 1. FC Colônia: as tabelas

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
8530278+1918
E
V
V
E
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
E
V
E
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
85121810+816
V
D
D
V
E
4
LeipzigLeipzigRBL
85032211+1115
V
V
D
V
D
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
V
V
E
E
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
D
D
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
V
D
V
D
E
8
MainzMainzM05
83141717010
D
D
V
D
V
9
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
D
E
D
E
D
10
StuttgartStuttgartSTU
83051415-19
V
D
D
V
D
11
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
D
V
V
D
D
12
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
E
V
E
D
V
13
HamburgoHamburgoHSV
7304616-109
D
V
V
V
D
14
ColôniaColôniaKOE
7223811-38
E
D
V
D
E
15
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
D
V
D
E
V
16
SchalkeSchalkeS04
813449-56
D
E
D
D
E
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
E
E
V
D
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
81161122-114
E
V
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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