O jogo entre Union Berlin e 1. FC Colônia começa em 01/11/2026, às 15h30.
Streaming na Alemanha
SPOX conta neste artigo como assistir à partida de hoje ao vivo na TV e por streaming.
Union Berlin x 1. FC Colônia ao vivo hoje: onde assistir na TV e por streaming?
O jogo da Bundesliga entre Union Berlin e 1. FC Colônia será transmitido ao vivo pela DAZN. É possível acompanhar a partida na íntegra pelo aplicativo da DAZN ou pela internet.
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Assuntos da semana: o que aconteceu com Union Berlin e 1. FC Colônia?
O Union Berlin chega à partida com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi a derrota em casa por 0 a 5 para o Colônia na Copa da Alemanha. Antes disso, a equipe empatou por 1 a 1 com o Augsburg e por 0 a 0 com o Borussia Dortmund na Bundesliga. Nessas cinco partidas, o Union marcou apenas dois gols e sofreu sete.
O 1. FC Colônia soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Depois da vitória convincente por 5 a 0 sobre o Union Berlin na Copa da Alemanha, empatou por 0 a 0 com o Schalke 04 na Bundesliga. A única derrota nesse período foi por 0 a 1 diante do Eintracht Frankfurt, fora de casa. Nessas cinco partidas, o Colônia marcou nove gols e sofreu três.
Union Berlin x 1. FC Colônia: horário do jogo
Union Berlin x 1. FC Colônia: escalações
Prováveis escalações de Union Berlin x Colônia
Time titular
Técnico
- M. Lustrinelli
- R. Wagner
Union Berlin x 1. FC Colônia: forma recente
Union Berlin x 1. FC Colônia: retrospecto dos confrontos diretos
Confrontos
Union Berlin x 1. FC Colônia: as tabelas
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|8
|5
|3
|0
|27
|8
|+19
|18
E
V
V
E
V
|2
|8
|5
|3
|0
|14
|6
|+8
|18
E
V
E
E
V
|3
|8
|5
|1
|2
|18
|10
|+8
|16
V
D
D
V
E
|4
|8
|5
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|3
|22
|11
|+11
|15
V
V
D
V
D
|5
|8
|4
|3
|1
|17
|14
|+3
|15
V
V
E
E
V
|6
|8
|4
|1
|3
|18
|16
|+2
|13
D
D
V
V
V
|7
|8
|4
|1
|3
|16
|16
|0
|13
V
D
V
D
E
|8
|8
|3
|1
|4
|17
|17
|0
|10
D
D
V
D
V
|9
|8
|2
|3
|3
|18
|15
|+3
|9
D
E
D
E
D
|10
|8
|3
|0
|5
|14
|15
|-1
|9
V
D
D
V
D
|11
|8
|3
|0
|5
|14
|16
|-2
|9
D
V
V
D
D
|12
|8
|2
|3
|3
|6
|9
|-3
|9
E
V
E
D
V
|13
|7
|3
|0
|4
|6
|16
|-10
|9
D
V
V
V
D
|14
|7
|2
|2
|3
|8
|11
|-3
|8
E
D
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D
E
|15
|7
|2
|2
|3
|10
|17
|-7
|8
D
V
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E
V
|16
|8
|1
|3
|4
|4
|9
|-5
|6
D
E
D
D
E
|17
|7
|1
|3
|3
|6
|18
|-12
|6
E
E
V
D
D
|18
|8
|1
|1
|6
|11
|22
|-11
|4
E
V
D
D
D