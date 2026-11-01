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Union Berlin x Colônia hoje ao vivo: quem transmite o jogo na TV e no streaming?

Union Berlin x Colônia
Union Berlin
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Bundesliga

Na Bundesliga, o Union Berlin enfrenta o Colônia. Mas quem transmite a partida ao vivo hoje na TV e por streaming?

Tradição Esportiva
Globoplay

Globoplay

✅ Possui os direitos para transmitir dois jogos ao vivo por rodada na TV fechada, focando nas partidas das equipes mais populares como o Bayern de Munique.

✅ A assinatura do Globoplay com canais ao vivo também garante acesso aos jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e outras grandes competições do calendário nacional.

✅ Permite assistir aos jogos tanto pelo decodificador clássico da operadora quanto pelo aplicativo do Globoplay em Smart TVs, celulares e tablets.

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Futebol Grátis
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✅ A emissora exibe três partidas por rodada do campeonato, sendo duas delas transmitidas de forma totalmente gratuita e uma exclusiva no pay-TV (SportyNet+).

✅ As partidas gratuitas podem ser acompanhadas diretamente pelo canal oficial no YouTube, sem exigir assinaturas, cadastro de cartões ou vínculos com operadoras.

✅ A transmissão via internet oferece uma linguagem focada no público jovem, com leitura de chat ao vivo e fácil acesso em qualquer dispositivo móvel.

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Assuntos da semana: o que aconteceu com Union Berlin e 1. FC Colônia?

O Union Berlin chega a esta partida com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente foi a derrota em casa por 0 a 5 para o Colônia na Copa da Alemanha. Antes disso, o time empatou por 1 a 1 com o Augsburg e por 0 a 0 com o Borussia Dortmund na Bundesliga. Nessas cinco partidas, o Union marcou apenas dois gols e sofreu sete.

O 1. FC Colônia soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Após a vitória convincente por 5 a 0 sobre o Union Berlin na Copa da Alemanha, o time empatou por 0 a 0 com o Schalke 04 na Bundesliga. A única derrota nesse período foi por 0 a 1 diante do Eintracht Frankfurt. O Colônia marcou nove gols e sofreu três nessas cinco partidas.

FCU

FCU - Sequência

RJK
V0-1
ELV
V1-0
BVB
E0-0
FCA
E1-1
KOE
D5-0
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
KOE

KOE - Sequência

FCK
E2-2
BMG
V2-1
SGE
D1-0
S04
E0-0
FCU
V5-0
Gol marcado (sofrido)
9/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
crest
Bundesliga - Rodada 8
Alte Foersterei

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar bloqueios geográficos? Nesse caso, uma rede privada virtual (VPN) é extremamente útil.

  • Adquira uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde o jogo será transmitido oficialmente.
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na emissora oficial para ter acesso completo e assistir ao jogo!

Union Berlin x 1. FC Colônia: escalações

Escalações de Union Berlin x Colônia

4-2-3-1
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
Formação
Colônia crest
Colônia
KOE
4-4-2
F. RoennowF. RoennowM. FriedrichM. FriedrichD. KoehnD. KoehnZ. Van Den BoschZ. Van Den BoschJ. HabererJ. HabererM. AebischerM. AebischerK. ImeriK. ImeriA. SchaferA. SchaferR. KhediraR. KhediraL. BurcuL. BurcuT. SkarkeT. SkarkeM. SchwaebeM. SchwaebeJ. Simpson-PuseyJ. Simpson-PuseyS. SebulonsenS. SebulonsenJ. SchmiedJ. SchmiedB. SosaB. SosaI. Bergmann JohannessonI. Bergmann JohannessonT. KraussT. KraussL. MainaL. MainaP. Okon-EngstlerP. Okon-EngstlerS. El MalaS. El MalaM. BuelterM. Buelter
Colônia crest
Colônia
KOE
4-2-3-1
Union Berlin

Time titular

Colônia

Reservas

Técnico

  • M. Lustrinelli
  • R. Wagner
Union Berlin

Lesões e suspensões

Colônia

Union Berlin x 1. FC Colônia: desempenho recente

FCU

FCU - Sequência

RJK
V0-1
ELV
V1-0
BVB
E0-0
FCA
E1-1
KOE
D5-0
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
KOE

KOE - Sequência

FCK
E2-2
BMG
V2-1
SGE
D1-0
S04
E0-0
FCU
V5-0
Gol marcado (sofrido)
9/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Union Berlin x 1. FC Colônia: histórico dos confrontos diretos

Confrontos

Union BerlinEmpateColônia
2
1
2
Copa da Alemanha
Colônia badge
Colônia
KOE
5
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
FJ
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Colônia badge
Colônia
KOE
2
FJ
Bundesliga
Colônia badge
Colônia
KOE
0
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
FJ
Bundesliga
Colônia badge
Colônia
KOE
3
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
FJ
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Colônia badge
Colônia
KOE
0
FJ
7Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Union Berlin x 1. FC Colônia: as tabelas

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
8530278+1918
E
V
V
E
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
E
V
E
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
85121810+816
V
D
D
V
E
4
LeipzigLeipzigRBL
85032211+1115
V
V
D
V
D
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
V
V
E
E
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
D
D
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
V
D
V
D
E
8
MainzMainzM05
83141717010
D
D
V
D
V
9
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
D
E
D
E
D
10
StuttgartStuttgartSTU
83051415-19
V
D
D
V
D
11
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
D
V
V
D
D
12
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
E
V
E
D
V
13
HamburgoHamburgoHSV
7304616-109
D
V
V
V
D
14
ColôniaColôniaKOE
7223811-38
E
D
V
D
E
15
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
D
V
D
E
V
16
SchalkeSchalkeS04
813449-56
D
E
D
D
E
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
E
E
V
D
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
81161122-114
E
V
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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