Uma breve mensagem que dá uma pista sobre o novo destino de Stegen

Uma breve mensagem deu uma pista sobre o futuro do alemão Marc-André ter Stegen, goleiro do Barcelona que foi emprestado ao Girona na última temporada.

O contrato de Ter Stegen com o Barcelona vai até o verão de 2028, mas parece que seu futuro será fora do Barça.

O jornal “Mundo Deportivo” informou que Ter Stegen e sua esposa, Ona Silaris, viajaram recentemente para San Sebastián, o que gerou rumores ligando-o ao Real Sociedad.

O casal aproveitou o fato de o goleiro do Barcelona não ter sido convocado para a lista final da Alemanha para a Copa do Mundo de 2026 e decidiu passar alguns dias relaxando antes do nascimento do filho.

Uma viagem perfeita que Silaris encerrou nas redes sociais com a seguinte mensagem: “Feliz em San Sebastián”, o que aumentou os rumores sobre a aproximação de Ter Stegen ao Real Sociedad.

Ter Stegen está passando por um momento decisivo em sua carreira, e seu futuro no mais alto nível pode sofrer uma mudança radical neste verão.

O perfil do goleiro da seleção alemã se encaixa no plano que o Real Sociedad está estudando, já que o clube está procurando ativamente no mercado de goleiros alemães em antecipação à possível saída de Alex Remiro. O atual goleiro do Barcelona está entre os três candidatos que o clube está avaliando, embora ainda não tenha tomado uma decisão definitiva.

Os laços que podem facilitar essa negociação vão além do mero interesse técnico. Há um fator importante nos bastidores que abre caminho, já que Ter Stegen compartilha a mesma agência com Pellegrino Matarazzo, técnico da Real Sociedad.

Essa coincidência fortalece as relações entre o jogador e o atual técnico do Real Sociedad, o que facilita muito a comunicação caso as negociações ganhem ritmo nas próximas semanas.