Udinese x Milan ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela 27ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Udinese e Milan entram em campo na tarde deste sábado (18), no estádio Friuli, às 16h45 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vindo de vitória no jogo passado, a Udinese se manteve na décima posição da Serie A, com 35 pontos. A equipe mandante não poderá contar com Deulofeu, Ebossina e Masina, que se recuperam de lesões.

Já o Milan não vence há duas rodadas e estacionou em quarto lugar, com 48 pontos. Os Rossoneri estão com Junior Messias e Olivier Giroud no departamento médico, embora não tenha outros problemas na equipe.

Prováveis escalações

Udinese: Silvestri, Becão, Bijol, Pérez, Walace, Ehizibue, Arslan, Lovric, Udogie, Pereyra e Beto.

Milan: Maignan, Kalulu, Kjaer, Thiaw, Tonali, Bennacer, Saelemaekers, Hernández, Díaz, Leão e Ibrahimovic.

Desfalques

Udinese

Deulofeu, Ebossina e Masina estão se recuperando de lesões.

Milan

Junior Messias e Olivier Giroud estão no departamento médico.

Quando é?