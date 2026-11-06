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Trégua ou nova escalada? China revela sua posição mais recente sobre a crise de Mbappé

K. Mbappe
Valencia x Real Madrid
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Barein

O pedido de desculpas do Real Madrid não foi suficiente

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Os desdobramentos das polêmicas declarações de Kylian Mbappé sobre o falecido líder chinês Mao Tsé-Tung ainda não chegaram ao fim, apesar de já ter passado algum tempo desde o episódio. Enquanto o astro francês segue brilhando com a camisa do Real Madrid, os ecos da crise continuam a ressoar na China, em meio a movimentações diplomáticas e esportivas para conter o desentendimento e salvar as relações comerciais entre Pequim, o clube merengue e a liga do Campeonato Espanhol.

Dentro de campo, a polêmica não pareceu afetar muito Mbappé, que manteve seu bom momento e marcou dois gols diante do Racing Santander e do AEK Atenas, como se não fosse parte de uma crise que gerou enorme repercussão dentro da China.

Mas, nos bastidores, o cenário parece bem diferente; a liga do Campeonato Espanhol se viu em uma situação delicada após a decisão da televisão estatal chinesa (CCTV) de suspender a transmissão das partidas da competição, o que levou os dirigentes de LaLiga a agirem rapidamente para proteger sua parceria comercial com o mercado chinês.

A gravidade da crise reside no grande valor econômico dos direitos de transmissão internacionais do Campeonato Espanhol, que chegam a cerca de 900 milhões de euros por ano, além da importância do público chinês para o Real Madrid, que possui uma base de torcedores estimada em cerca de 97 milhões de fãs por lá.

O clube merengue não demorou a divulgar um comunicado de desculpas, em uma tentativa de conter a fúria chinesa, especialmente depois que Mbappé se tornou alvo de críticas, chegando ao ponto de ter suas contas nas redes sociais locais bloqueadas. Isso significa que a recuperação da popularidade do astro francês no mercado chinês pode levar muito tempo.

A China ainda está irritada

Apesar da persistência da tensão, surgiram indícios de que a crise caminha para um apaziguamento, depois que o embaixador chinês na Espanha, Yao Jing, revelou a existência de contatos com a liga do Campeonato Espanhol e com o Real Madrid, além de outras entidades, em declarações concedidas à agência de notícias espanhola à margem do Fórum de Salamanca.

O embaixador afirmou, em declarações divulgadas pelo site francês "Foot Mercato": "Não há negociações, mas sim uma troca de opiniões baseada no entendimento mútuo. Esse lamentável incidente provocou grande indignação na China, que agora precisa aceitar a situação atual".

O diplomata chinês expressou sua confiança na possibilidade de superar a crise por meio de diálogos baseados no respeito mútuo, de acordo com o que foi divulgado pela agência espanhola.

Mas Shi Tianyu, representante da embaixada chinesa na Espanha, alertou que a resolução do desentendimento não ocorrerá rapidamente, afirmando que será necessário tempo para que o povo chinês assimile o que aconteceu.

E acrescentou: "A questão precisa de tempo; o povo chinês precisa de tempo para assimilar tudo isso. É um tema delicado para eles, e o Real Madrid é um clube que goza de enorme popularidade e de grande torcida na China".

Entre as tentativas de apaziguamento e a persistência da fúria popular, a pergunta mais importante permanece: a avassaladora popularidade do Real Madrid na China conseguirá superar as declarações de Mbappé, ou a crise deixará uma marca duradoura na relação do clube com seus torcedores no mercado asiático?

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