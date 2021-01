O lado profissional das apostas online: saiba o que é trading esportivo

Atividade atua na 'Bolsa de Valores' do mundo das apostas e exige dedicação; tire suas dúvidas a seguir

As apostas esportivas online se popularizaram bastante no nos últimos anos. Com a legalização desse mercado a caminho, muitos brasileiros começaram a investir tempo e dinheiro nessa atividade. Muitos, inclusive, têm tentado ganhar o pão de cada dia apostando em futebol, basquete e outros esportes.

Isso acabou popularizando outro termo relacionado a essa atividade: o trading esportivo. Considerado o lado profissional das apostas online, o trading é uma atividade bastante complexa, que exige dedicação integral do apostador, mas que pode, a longo prazo, tornar-se extremamente lucrativa.

Se você está curioso sobre o que faz um trader esportivo e como se tornar um, nós explicamos neste artigo tudo que precisa saber sobre essa que pode ser uma das profissões do futuro para quem ama trabalhar com esportes.

Mais times

Trading esportivo: o que é e como funciona?

O primeiro passo para entender o trading esportivo é compará-lo à Bolsa de Valores. No caso, o trader esportivo atua nas chamadas Bolsas de Apostas, sendo a mais famosa delas a Betfair. Esse apostador ‘vende’ e ‘compra’ cotações dos jogos conforme elas vão valorizando ou desvalorizando.

Mas como isso funciona na prática? A Bolsa de Apostas apresenta um jogo, e os apostadores definem as cotações para ele. No exemplo abaixo temos vs. , pela Libertadores da América.

O que um trader faria seria comprar uma das cotações acima, seja:

/Derrota do Boca

Empate

Vitória/Derrota do Santos

Imagine que ele comprou a cotação 1.71, para a vitória do Boca Juniors. Quando o jogo começar, se o Boca marcar um gol, o trader tem a sua cotação valorizada. Logo, ele pode fechar essa posição, vendendo a cotação com lucro.

Caso o Santos marque, o movimento é o mesmo, mas por motivos diferentes. Ele vende a cotação perdida para tentar minimizar os prejuízos, visto que seu palpite está momentaneamente errado.

Portanto, um trader ganha de duas formas: com back e com lay. Back significa apostar a favor de um resultado. Ou seja: aposta que um time vai ganhar ou que vai acontecer empate, ganhando quando o valor da cotação diminuir.

Já o lay é apostar contra um resultado. Diferente de apostas online tradicionais, no trading dá para palpitar que um time vai perder ou que o empate não vai acontecer. Nesse tipo de aposta, ganha-se quando a cotação subir.

Como podemos ver, o trading esportivo é um grande exercício de análise, de paciência e de rapidez. O trader não espera o jogo ir até o final. Se as cotações variam, seja para lucro, seja para prejuízo, ele fecha sua participação na partida e parte para outro jogo. Logo, em uma atuação só um trader experiente pode abrir e fechar diversas posições em busca de ganhos.

Dá mesmo para trabalhar com trading esportivo?

Assim como as apostas esportivas online em geral, o trading esportivo não é regulamentado no Brasil. Isso significa que não existem leis trabalhistas ou um órgão a quem recorrer em caso de problemas. Os traders profissionais são apostadores por contra própria e, de certa forma, informais.

Do mesmo modo, um trader não tem um salário fixo. Ele depende de seus ganhos diários com as apostas online e, claro, de ter eventos para apostar. Durante boa parte da pandemia da COVID-19 muitos traders se viram impossibilitados de atuar, por exemplo.

Mais artigos abaixo

Além disso, é preciso ter em conta que o trader precisa se dedicar 24/7 às apostas. Não apenas apostando, mas estudando os jogos, os campeonatos e modalidades. Ele é um especialista, por isso mesmo deve estar sempre atualizado sobre esse mercado e sobre os esportes em que quer apostar.

Portanto, se você tem tempo e disposição para se dedicar 100% a essa atividade, pode eventualmente se tornar um trader profissional. Contudo a caminhada é bastante longa e exige uma dedicação que a maior parte das pessoas não possui.

Ainda assim, vale a pena ficar de olho no trabalho desses profissionais, principalmente os brasileiros. Existem muitos traders esportivos brasileiros de qualidade nos quais pode se inspirar se quiser começar nessa atividade.