Uma camisa usada por Harry Kane em uma noite histórica com o Bayern de Munique se transformou em uma peça rara que vale uma fortuna, depois que um torcedor de Cingapura pagou 55 mil euros para adquiri-la em um leilão público, superando um concorrente americano cuja oferta parou em 50 mil euros.

A camisa, que Kane vestiu durante a vitória arrasadora do Bayern de Munique sobre o Union Berlin por 7 a 0 no Campeonato Alemão, adquiriu um valor excepcional depois de testemunhar o atacante inglês marcar um feito histórico, segundo informou o jornal alemão "Bild".

Kane marcou seu gol de número 100 no Campeonato Alemão durante a partida, tornando-se o jogador mais rápido da história da competição a atingir essa marca, após alcançá-la em apenas sua 98ª partida, superando o recorde anterior pertencente ao ídolo do Colônia Dieter Müller, que precisou de 129 jogos.

E Kane não parou no gol centenário, pois acrescentou outro gol diante do Union Berlin, chegando a 101 gols na Bundesliga. O valor da camisa aumentou entre os colecionadores de itens de estrelas, por ser a camisa especial das comemorações do famoso festival Oktoberfest em Munique, que o Bayern vestiu em apenas uma partida ao longo da temporada.

E nem todo o valor do leilão foi para os cofres do clube, pois parte de sua arrecadação é destinada à fundação FC Bayern Hilfe e.V., que oferece apoio às pessoas que enfrentam circunstâncias difíceis sem culpa própria.









O leilão também viu a venda de camisas usadas por outras estrelas do Bayern, mas com uma diferença grande em relação à camisa de Kane; a camisa de Jamal Musiala foi vendida por 7.292 euros, enquanto o preço da camisa de Michael Olise chegou a 5.500 euros.

E assim a camisa de Kane se transformou de uma simples peça esportiva em uma lembrança que carrega um dos momentos mais marcantes do atacante inglês nos gramados alemães, o que explica o preço recorde pago pelo torcedor cingapuriano para adquiri-la.



