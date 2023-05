Tolima x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Tricolor volta a campo nesta terça-feira (2), pela terceira rodada do grupo D; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Ibagué, São Paulo e Tolima se enfrentam na noite desta terça-feira (2), às 19h (de Brasília), no estádio Manuel Murillo Toro, pela terceira rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na vice-liderança do grupo com 3 pontos, o Tolima vem de derrota na rodada passada dentro de casa e agora busca a recuperação na competição diante de sua torcida. O time colombiano não vence há sete jogos e, por isso, demitiu o técnico Hernán Torres.

Do outro lado, o São Paulo é o primeiro colocado da chave, com 6 pontos (duas vitórias). O Tricolor segue com o departamento médico cheio e vem de empate no fim de semana pelo Brasileirão.

Escalações

Tolima: Vargas; Riascos, Mosquera, Mera e Arboleda (Hernández); Ríos e Nieto; Arango, Guzmán e Boné (Pérez); Caicedo. Técnico: Carlos Castro.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Luan (Gabriel Neves), Pablo Maia e Rodrigo Nestor; Marcos Paulo (Alisson), Luciano e Erison (Welington Rato). Técnico: Dorival Junior.

Desfalques

Tolima

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Calleri, Galoppo, Ferraresi, Moreira, Welington, André Anderson, Igor Vinícius, David e Erison estão lesionados.

Quando é?