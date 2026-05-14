







Como assistir Confiança x Grêmio online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para Confiança x Grêmio estão listadas abaixo. A partida pela Copa do Brasil está disponível para ser assistida online pelo Amazon Prime Video.

Se você estiver viajando para o exterior e seu serviço de streaming habitual estiver bloqueado por restrições geográficas, uma VPN pode ser a solução. Conectando-se a um servidor em uma região compatível com a transmissão, é possível acessar o conteúdo normalmente. Verifique os termos de uso do seu serviço de streaming antes de utilizar uma VPN.





Notícias e prováveis escalações





Não há informações confirmadas de desfalques ou relacionados para o Confiança neste momento. Nenhuma lesão ou suspensão foi listada para o time da casa, e não há escalação provável disponível. Atualizações serão incluídas conforme se aproximar o horário do jogo.

O Grêmio também não divulgou informações oficiais sobre o elenco para esta partida. Detalhes sobre lesões, suspensões e a provável escalação serão publicados assim que confirmados.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Confiança chega em má fase. O clube perdeu quatro dos últimos cinco jogos, com a única exceção sendo um empate por 2 a 2 com o Vitória na Copa do Nordeste. A derrota mais recente foi para o Ituano por 1 a 0 na Série C, em 10 de maio. No total, o time marcou seis gols e sofreu seis nas últimas cinco partidas.

O Grêmio tem um quadro mais equilibrado. Nos últimos cinco jogos, o Tricolor somou duas vitórias, dois empates e uma derrota, com destaque para a goleada de 3 a 0 sobre o Deportivo Riestra na Copa Sul-Americana. A equipe não sofreu gols em três dos cinco jogos recentes, o que aponta para uma solidez defensiva consistente. A única derrota nesse período foi por 1 a 0 para o Flamengo no Brasileirão, em 10 de maio.





Últimos confrontos diretos

CON Um GRE 0 0 Empate 1 Grêmio 2 - 0 Confiança 0 Gols feitos 2 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

O único confronto registrado entre as duas equipes no histórico disponível ocorreu em 21 de abril de 2026, pela Copa do Brasil, quando o Grêmio venceu o Confiança por 2 a 0 jogando em casa. Esse resultado coloca o Tricolor Gaúcho em posição vantajosa para o desfecho do confronto entre os clubes.





Classificação









Como assistir de qualquer lugar com VPN

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