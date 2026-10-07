Tchouaméni indica 3 jogadores para a Bola de Ouro

Aurélien Tchouaméni, jogador do Real Madrid e da seleção da França, indicou 3 de seus compatriotas para vencer a Bola de Ouro 2026, afirmando que o prêmio deve voltar para a França.

Tchouaméni disse, durante uma entrevista ao canal "France 24", em resposta a uma pergunta sobre o jogador em quem daria o voto se tivesse direito a votar: "Pergunta difícil, há muitos jogadores que a merecem".

E prosseguiu: "Kylian Mbappé fez uma temporada excepcional, e acho que ele a merece, assim como Ousmane Dembélé, pelo que apresentou com o Paris, e por conquistar novamente a Liga dos Campeões da Europa. Há também Michael Olise".

Leia também

Como o Bayern de Munique venceu a aposta de Olise e os grandes da Premier League a perderam?

Ex-astro de Portugal: pessoas sem escrúpulos inventaram minhas declarações sobre Cristiano Ronaldo

E quando foi questionado se suas escolhas se restringiam aos jogadores franceses, respondeu: "Sim, claro, a Bola de Ouro deve voltar para a França".

A cerimônia da Bola de Ouro, em sua septuagésima edição, será realizada no dia 26 de outubro no Palladium Theatre, em Londres. É a primeira vez que a capital britânica recebe a cerimônia, em homenagem a Stanley Matthews, primeiro vencedor do prêmio em 1956.

Dembélé defende seu título após ter conquistado a edição de 2025, tornando-se o sexto francês a vencê-lo.

O trio citado por Tchouaméni tem argumentos sólidos. Dembélé conduziu o Paris Saint-Germain à manutenção do título da Liga dos Campeões, após a vitória sobre o Arsenal nos pênaltis na final de Budapeste, e marcou ele próprio o pênalti com o qual conquistou o empate.

Já Mbappé encerrou a temporada com 50 gols e 10 assistências, com o Real Madrid e a seleção da França, e se tornou o maior artilheiro histórico da Copa do Mundo com 22 gols, mas sua temporada ficou sem títulos, enquanto Olise foi premiado como melhor jogador do Campeonato Alemão, e quebrou o recorde de Pelé no número de assistências em uma única edição da Copa do Mundo, com 7 passes.



