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Jonathan Tah, defensor do Bayern de Munique, mostrou-se satisfeito com o desempenho do time diante do Hamburgo, apesar do empate sem gols no confronto deste sábado, no Volksparkstadion, pela 11ª rodada da Bundesliga. O time bávaro terminou a partida com dez jogadores, depois da expulsão de Joshua Kimmich antes do fim do primeiro tempo.

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Em entrevista após o jogo, Tah afirmou: "Não acho que dava para perceber que estávamos jogando com um a menos no segundo tempo. E, quando dá para dizer isso, com certeza dá para se orgulhar do desempenho".

O jogador da seleção alemã continuou: "Claro que você quer vencer, conquistar os pontos e levá-los para casa, isso é óbvio".

E prosseguiu: "Nunca ficamos satisfeitos quando não vencemos, mas podemos realmente nos orgulhar da atuação que tivemos, jogando fora de casa com dez jogadores. Não é nada fácil, e simplesmente precisamos construir a partir disso".

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A expulsão de Kimmich

O Bayern sofreu um duro golpe aos 44 minutos, quando o árbitro Bastian Dankert mostrou o cartão vermelho direto a Kimmich, após revisão do VAR, por ele ter puxado o cabelo de Alexander Rossing-Lelesiit, jogador do Hamburgo, depois de levar um empurrão do adversário.

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Questionado sobre a situação de Kimmich e se o companheiro havia percebido que sua atitude não tinha sido sensata, Tah respondeu: "Sim, acho que ele sabe disso. Todos nós sabemos. Não há necessidade de continuar discutindo ou falando sobre isso, está claro".

Ele acrescentou: "Mas tivemos que lidar com a situação durante a partida, e acho que isso é o mais importante. Acho que lidamos muito bem com ela no segundo tempo. Como eu disse, o que ele (Kimmich) fez não foi certo, ele sabe disso e todos nós sabemos. Temos que seguir em frente".

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Sobre o clima tenso no clube bávaro neste momento, Tah declarou: "É realmente uma loucura a rapidez com que as coisas mudam no futebol, e como você pode sentir uma coisa em uma semana e algo completamente diferente na semana seguinte".

E completou: "Vamos jogar de novo na terça-feira e depois na sexta-feira. Se vencermos as duas partidas, tudo vai parecer bem de novo para quem está de fora".

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Ele ainda disse: "Não acho que devemos nos preocupar com as ondas de opinião que chegam até nós de fora, que são compreensíveis. Vamos continuar fiéis aos nossos princípios".

O ex-defensor do Bayer Leverkusen prosseguiu: "Sabemos que há situações difíceis no momento, tanto para alguns jogadores individualmente quanto para nós como time. Mas o único caminho para superar isso é permanecermos unidos como equipe, e é exatamente isso que vamos fazer".

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As lesões

Por sua vez, Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, demonstrou preocupação com a lesão de Konrad Laimer, que precisou deixar o campo aos 87 minutos, depois de ter entrado aos 53.

O treinador belga disse: "Não parece bom. Normalmente, dá para superar uma lesão desse tipo e continuar jogando, mas ele não conseguiu. Então, não é um bom sinal. Mas até agora não reclamamos, e não vamos começar agora. Nossas ambições continuam as mesmas".

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Por outro lado, Kompany revelou que a substituição do jovem Lennart Karl não foi motivada por lesão, negando que o jogador tivesse algum problema físico: "O Lennart não estava lesionado. O plano, desde o início, era que ele não jogasse os 90 minutos completos de novo hoje. Não podemos esquecer que esse jogador ainda tem 18 anos".