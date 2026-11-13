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O grego Georgios Donis, técnico da seleção da Arábia Saudita, surpreendeu seu astro Saud Abdulhamid, lateral do Lens francês, durante o amistoso contra a Coreia do Sul, na capital catariana, Doha.

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A seleção da Arábia Saudita enfrenta a Coreia do Sul nesta sexta-feira, no estádio Jassim bin Hamad, na capital catari, Doha, em seu primeiro amistoso durante a atual data Fifa, preparando-se para os compromissos que estão por vir.

A escalação titular registrou a ausência de Saud Abdulhamid, que Dónis deixou no banco de reservas, apostando em Mohammed Abu Al-Shamat, estrela do Al-Qadsiah, como titular na posição de lateral-direito, depois de tê-lo utilizado como ponta em algumas partidas anteriores.

Além de Abu Al-Shamat, Mutaib Al-Harbi, jogador do Al-Hilal, será o lateral-esquerdo, enquanto a dupla Abdulelah Al-Amri e Hassan Tambakti completa a última linha no miolo da defesa.

O treinador grego decidiu apostar em 3 jogadores no meio-campo, com Abdullah Al-Khaibari, estrela do Al-Nassr, mais avançado, além da dupla do Al-Hilal, Mohammed Kanno e Nasser Al-Dawsari.

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Dónis foi obrigado a fazer grandes mudanças no setor ofensivo. Enquanto Abdullah Al-Hamdan atua em sua posição habitual, recebe apoio por trás da dupla Mohammed Al-Qahtani e Marwan Al-Sahafi, diante das ausências de Salem Al-Dawsari e Hammam Al-Hammami por lesão.

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A escalação da seleção da Arábia Saudita ficou da seguinte forma:

Goleiro: Mohammed Al-Owais

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Defesa: Mohammed Abu Al-Shamat - Hassan Tambakti - Abdulelah Al-Amri - Mutaib Al-Harbi

Meio-campo: Abdullah Al-Khaibari - Mohammed Kanno - Nasser Al-Dawsari

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Ataque: Marwan Al-Sahafi - Abdullah Al-Hamdan - Mohammed Al-Qahtani

Vale lembrar que esta será a 19ª partida entre as seleções da Arábia Saudita e da Coreia do Sul, nos níveis amistoso e oficial, desde o primeiro confronto entre elas, em 1980.

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Nas 18 partidas anteriores, a seleção da Arábia Saudita conquistou 5 vitórias, contra 6 partidas vencidas pela seleção coreana, enquanto o empate predominou em outras 7 partidas.

No entanto, a última vitória saudita veio há 21 anos, mais precisamente em 2005, quando derrotou a Coreia do Sul nos jogos de ida e volta pelos placares de 2 a 0 e 1 a 0 nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006.

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Desde então, as duas seleções disputaram 6 partidas, sem que a Arábia Saudita conseguisse vencer nenhuma delas, já que a seleção coreana venceu dois jogos, enquanto 4 partidas terminaram empatadas.

No âmbito amistoso, as duas seleções disputam a sétima partida entre elas, em uma série que começou em 1980, com a seleção coreana levando a melhor em duas ocasiões, contra uma única vitória saudita, enquanto 3 partidas terminaram empatadas.

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A vitória mais marcante da seleção da Arábia Saudita sobre a Coreia do Sul foi na semifinal da Copa da Ásia de 2000, quando Talal Al-Meshal marcou os dois gols do triunfo por 2 a 1.

Já a última partida foi nas oitavas de final da Copa da Ásia de 2023, que terminou no tempo normal com empate em 1 a 1, antes de a seleção coreana conseguir avançar às quartas de final nos pênaltis.

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Vale lembrar que a seleção da Arábia Saudita disputará um novo amistoso em seu atual período de treinamentos na capital catari, Doha, após a Coreia do Sul, quando enfrentará a seleção do Uzbequistão na próxima terça-feira.