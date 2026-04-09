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Muhammad Sharaf Eldeen

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"Supera a tua melhor marca"... O Bayern de Munique acaba com os sonhos do Real Madrid logo no início

Bayern de Munique x Real Madrid
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M. Olise
Alemanha
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O time do Real Madrid brilhou no Estádio Santiago Bernabéu

Os rumores sobre o interesse do Real Madrid em contratar o astro do Bayern de Munique, o francês Michael Olise, causaram grande agitação recentemente nos círculos esportivos.

Oulisse brilhou intensamente durante a vitória do gigante bávaro sobre o Real Madrid (2 a 1), na última terça-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, disputada no Estádio Santiago Bernabéu.

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De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Bayern de Munique não tem qualquer intenção de negociar a saída de Olise, mesmo que receba uma oferta recorde.

Romano acrescentou: “Há uma convicção total dentro do clube alemão de que Olise será um pilar de longo prazo no projeto deles”.

O jornalista alemão Christian Falk havia afirmado que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, é muito admirador do jogador de 24 anos, cujo contrato se estende até o verão de 2029, e planeja avançar com força para contratá-lo, apresentando uma oferta que varia entre 160 e 165 milhões de euros.

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