Sport Recife x Bahia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22) pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Sport Recife e Bahia entram em campo na noite desta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela quinta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (Nordeste), na TV aberta, do Nosso Futebol e do OneFootball, no streaming.

Vice-líder do grupo A com 6 pontos, o Sport Recife vem de derrota no jogo passado e busca sua recuperação na competição. Do outro lado, o Bahia ganhou a última partida, mas está em sétimo lugar do grupo B, com 4 pontos. O Tricolor sabe que precisa do triunfo para lutar por uma vaga na próxima fase.

Prováveis escalações

Escalação do Sport Recife: Renan, Deyvson, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Fabinho, Pedro Martins e Jorginho; Labandeira, Vagner Love e Luciano Juba. Técnico: Enderson Moreira.

Escalação do Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, Marcos Victor, Raul Gustavo e Matheus Bahia; Acevedo, Mugni e Daniel; Kayky, Everaldo e Jacaré. Técnico: Renato Paiva.

Desfalques

Sport Recife

Sem desfalques confirmados.

Bahia

Não há desfalques confirmados.

Quando é?