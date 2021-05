Sem Pepê e Jean Pyerre, Grêmio busca reforços no ataque e meio de campo

O clube mira deve priorizar nomes do mercado sul-americano, mas não descarta aqueles que estão atuando na Europa

Em fase final de avaliação do grupo de jogadores do Grêmio, o técnico Tiago Nunes já detectou as necessidades de reforços para a sequência da temporada 2021 e já comunicou os dirigentes as posições que precisam ser reforçadas.

Segundo a direção gremista, duas contratações, no mínimo, deverão ser definidas nos próximos dias. A ideia é concretizar estas negociações antes do fechamento da janela, que ocorre no dia 23 de maio para jogadores que estão atuando no exterior.

“Nós estamos começando a analisar o mercado, nós não temos ainda alvos estabelecidos, mas temos o estilo que buscamos, e o que precisamos. Acho que nos próximos dias nós já vamos em busca destes jogadores para completar o elenco. Não serão muitos, mas serão importantes e bons, isto eu posso garantir”, afirmou o vice de futebol gremista Marcos Hermann, em entrevista para a Rádio Guaíba.

Um meio-campista e um atacante de lado de campo, são os objetivos da direção gremista para contratações. Jogadores do mercado sul-americano são os mais cotados, mas a direção não descarta também investir em atletas que estejam atuando na Europa.

“Nós não vamos restringir somente no mercado sul-americano, às vezes tem exceções, jogadores que podem aparecer, e as exceções, às vezes, a gente pode contratar, por isto eu não descarto nenhum mercado”, disse Hermann.

O atacante de lado vem para a vaga de Pepê, que foi vendido para o Porto e deve se apresentar no novo clube no mês de junho. Além da negociação, Pepê também está entregue ao departamento médico, onde se recupera de dores no quadril.

Nos bastidores da Arena, dirigentes já admitem que Pepê não deverá mais atuar pelo Grêmio. Nos vinte jogos do Grêmio nesta temporada, Pepê só jogou em três partidas, sendo apenas uma como titular.

Já a contratação de um meia é para disputar posição com Jean Pyerre, que desde que subiu para o profissional, em 2019, vem sofrendo frequentemente com lesões musculares na coxa direita.

O meia Pinares, que também joga na posição de Jean Pyerre, vai desfalcar o Grêmio durante todo o mês de junho para defender o Chile na Copa América, que será disputada na Argentina e na Colômbia. Para não ficar sem alternativa durante este período, a direção tricolor vai em busca de um meio campista para colocar à disposição do técnico Tiago Nunes.