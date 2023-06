São Paulo x Fluminense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (1), pela 13ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Fluminense entram em campo na tarde deste sábado (1), a partir das 16h (de Brasília), no Morumbi, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Vindo de derrota no jogo passado, o São Paulo caiu na tabela e foi para o 11º lugar, com 18 pontos. O Tricolor, no entanto, conquistou a classificação na Copa Sul-Americana com a melhor campanha da competição. Por questões contratuais, Caio Paulista não poderá ir a campo, enquanto Beraldo está lesionado.

Já o Fluminense ganhou na rodada anterior subiu para a quinta posição, com 21 pontos. O Tricolor empatou no meio da semana pela Copa Libertadores, mas garantiu vaga nas oitavas de final na primeira colocação de seu grupo.

As equipes já se enfrentaram 103 vezes, com 44 vitórias do São Paulo, 35 do Fluminense, além de 24 empates.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Pablo Maia, Gabriel Neves, Nestor e Wellington Rato (Rodriguinho); Luciano e Juan.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, David Braz e Marcelo; André, Lima (Matheus Martinelli), Ganso (Pirani), Arias e Keno; Cano.

Desfalques

São Paulo

Beraldo está lesionado, enquanto Caio Paulista não pode jogar por questões contratuais.

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?