São Paulo x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes entram neste domingo (7), pela décima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e Corinthians fazem clássico na manhã deste domingo (7), às 11h (de Brasília), no CT Marcelo Portugal, em Cotia, pela décima rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Na sétima posição com 15 pontos, o São Paulo chega empolgado para o duelo após vencer o Palmeiras. Já o Corinthians está em terceiro lugar com 22 pontos e atropelou o Cruzeiro na rodada passada.

Prováveis escalações

São Paulo feminino: Carla, Vivia, Mica, Fernanda, Nana, Rafa Mnineira, Ingrid, Dani, Ariel, Maressa e Tamires.

Corinthians feminino: Taina, Jaqueline, Yasmin, Gabi Zanotti, Gabrielle, Katiuscia, Tamires, Ju, Jhe, Maria Eduarda e Diany.

Desfalques

São Paulo

Não há desfalques confirmados.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?