São Paulo x Botafogo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela 20ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O São Paulo recebe o Botafogo na tarde deste sábado (12), no Morumbi, a partir das 16h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há quatro jogos no Brasileirão, o São Paulo acabou estacionando na nona posição, com 27 pontos. O Tricolor quer começar o segundo turno com vitória para tentar se aproximar do G-4. Além disso, a equipe de Dorival Júnior chega empolgada para o duelo, após garantir a classificação à final da Copa do Brasil.

Do outro lado, o Botafogo vem de uma série de cinco partidas sem perder e é o líder isolado do campeonato, com 47 pontos. O Fogão busca um novo triunfo para seguir a passos largos rumo ao título. Além disso, o Alvinegro está descansado, após uma semana cheia para treinamentos e recuperação dos atletas.

Mais artigos abaixo

As equipes já se enfrentaram 106 vezes, com 43 vitórias do São Paulo, 40 vitórias do Botafogo, além de 23 empates.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Wellington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson, Lucas e Wellington Rato; Calleri. Técnico: Dorival Jr.

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Júnior Santos, Eduardo e Victor Sá; Diego Costa. Técnico: Bruno Lage.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Tiquinho Soares está no departamento médico.

Quando é?