Santos x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (27), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Palmeiras fazem clássico na noite desta segunda-feira (27), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Sexto colocado do campeonato com 7 pontos, o Santos vem de vitória no jogo passado. O Peixe tem dois triunfos, um empate e uma derrota até o momento. Já o Palmeiras é o vice-líder com 10 pontos, acumulando três vitórias e um empate. O Verdão quer manter a sua invencibilidade no torneio.

Clique aqui e veja quem são os maiores vencedores do Campeonato Brasileiro feminino.

Prováveis escalações

Santos feminino: Camila, Gi Fernandes, Reina Bonta, Ketlen, Cristiane, Taina Maranhão, Bia, Andressa, Brena, Ana Carla e Thais.

Palmeiras feminino: Kate Tapi, Yamila, Lorena, Poliana, Andressinha, Flavia, Lais, Amanda Gutierres, Duda Santos, Katrine e Camila.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Não há desfalques confirmados.

Quando é?