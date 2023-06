Santos x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (25), pela 12ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Com portões fechados, o Santos recebe o Flamengo na noite deste domingo (25), a partir das 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Há cinco jogos sem vencer no Brasileirão, além das eliminações na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, o Santos chega pressionado para o duelo. O Peixe, 13º colocado com 13 pontos, jogará o próximo mês com portões fechados após a confusão na derrota para o Corinthians. O Alvinegro, entretanto, anunciou Paulo Turra como novo comandante, porém, quem está à beira do gramado neste domingo será Paulo Roberto Falcão.

Já o Flamengo foi goleado na rodada passada e perdeu a chance de subir na tabela. O Mengão está na quarta posição, com 19 pontos. O Rubro-Negro terá os retornos de Ayrton Lucas e Pulgar, que estavam com suas seleções, enquanto Gabigol está recuperado e pode aparecer entre os titulares.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Santos ganhou seis vezes, o Flamengo nove, além de cinco empates.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias e João Lucas; Dodi, Rodrigo Fernández, Lucas Lima, Soteldo e Mendoza; Marcos Leonardo.

Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Erick, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro (Cebolinha), Arrascaeta e Gabi (Pedro).

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?