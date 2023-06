Santos x Blooming ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (29), pela última rodada do Grupo E; veja como acompanhar na TV e na internet

Sem chances de classificação, o Santos recebe o Blooming na noite desta quinta-feira (29), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e no Star+, no straming.

Com apenas 4 pontos, o Santos é o terceiro colocado da chave e não tem mais chances de avançar na competição continental. Desta forma, o técnico Paulo Turra, que fará a sua estreia no comando do Peixe, mandará a campo uma equipe alternativa.

O Blooming, por sua vez, é o lanterna e perdeu todos os jogos que disputou na SulA. O time boliviano, entretanto, quer aumentar ainda mais na crise do rival brasileiro.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; João Lucas, Joaquim, Luiz Felipe e Kevyson; Rodrigo Fernández, Ivonei e Daniel Ruiz; Mendoza, Weslley Patati e Deivid Washington.

Blooming: Braulio Uraezaña; Christian Latorre, Jonathan Lacerda, Denilson Durán e Miguel Becerra; Arquímedes Figuera e Omar Siles; Fernando Arismendi, José Sinisterra, Rafinha; Gastón Rodríguez.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Blooming

Sem desfalques confirmadas.

Quando é?