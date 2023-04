Santos x Audax Italiano ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (20), pela segunda rodada do grupo E; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santos recebe o Audax Italiano na noite desta quinta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Castelão, pela segunda rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana 2023. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN3, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após estrear com vitória fora de casa, o Santos conta com a força de sua torcida e do seu estádio para ganhar mais uma e tentar alcançar a liderança do grup. O Peixe está na segunda posição, com 3 pontos. Lucas Barbosa se juntou a Lucas Braga e João Lucas no departamento médico. O Alvinegro vem de derrota na estreia do Brasileirão.

Do outro lado, o Audax Italiano perdeu na primeira rodada e agora busca se recuperar na competição sul-americana. O time chileno não vence há quatro jogos (duas derrotas e dois empates).

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Dodi e Lucas Lima; Daniel Ruiz (Ângelo), Soteldo e Marcos Leonardo.

Audax Italiano: Muñoz, Mtus, Bosso, Labrin, Fernández, Díaz, Sepúlveda, Juárez, Fuentes, Ríos e Sosa.

Desfalques

Santos

Lucas Barbosa, Lucas Braga e João Lucas estão no departamento médico.

Audax Italiano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?