Santos x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram neste domingo (23), pela segunda rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Na Vila Belmiro, o Santos recebe o Atlético-MG na tarde deste domingo (23), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de derrota na estreia, o Santos terá o apoio de sua torcida para buscar os seus primeiros pontos no Brasileirão. O Alvinegro não poderá contar com Soteldo, suspenso. Além disso, o Peixe vem de empate frustrante e sem gols com o Audax Italiano, pela Copa Sul-Americana.

Já o Atlético-MG também perdeu na primeira rodada e, além disso, perdeu no meio da semana para o Athletico-PR, pela Libertadores. Desta forma, o Galo do técnico Coudet chega pressionado para o duelo. O Alvinegro tem uma série de desfalques por lesões.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Santos ganhou oito, o Atlético nove, além de três empates.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires (Gabriel Inocêncio); Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Mendoza e Marcos Leonardo.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Maurício Lemos, Bruno Fuchs e Rubens (Dodô); Battaglia, Pavón, Hyoran (Zaracho) e Patrick; Paulinho e Hulk.

Desfalques

Santos

Soteldo cumpre suspensão, enquanto Lucas Braga, João Lucas, Felipe Jonatan e Lucas Barbosa estão no departamento médico.

Atlético-MG

Dodô, Guilherme Arana, Igor Rabello, Allan e Alan Kardec seguem no departamento médico.

Quando é?