Santos aposta em contrato curto com Coutinho para contornar tempo fora dos gramados

O Santos encaminhou a contratação de Philippe Coutinho. Aos 34 anos, o meia é aguardado para realizar exames médicos nesta sexta-feira e, se aprovado, assinará contrato com o clube até o fim do ano.

Coutinho terá cerca de três meses no Santos para disputar o maior número possível de partidas e avaliar os próximos passos da carreira. O jogador deixou o Vasco em fevereiro e, desde então, está sem clube, mantendo a forma física por conta própria. A ideia do Peixe é iniciar os trabalhos o quanto antes para acelerar sua preparação e deixá-lo à disposição de Cuca rapidamente.

O curto vínculo foi justamente um dos fatores que facilitaram o acordo entre as partes. O Santos entende que pode ganhar um jogador experiente e talentoso, capaz de decidir partidas e também contribuir na liderança dos atletas mais jovens. Coutinho, por outro lado, terá a oportunidade de voltar a jogar ao lado de amigos, como Neymar, sem o compromisso de renovar para 2027, além de poder avaliar se ainda tem disposição para seguir atuando profissionalmente.

Coutinho foi um pedido e uma indicação de Neymar à diretoria santista. Com o auxílio da empresa ligada ao camisa 10, o Santos conseguiu derrubar o transfer ban e voltou a contratar jogadores nesta janela.

A última partida de Coutinho aconteceu em 14 de fevereiro, quando o Vasco enfrentou o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Uma semana depois, o meia rescindiu o contrato com o clube carioca para cuidar da saúde mental. As cobranças da torcida cruz-maltina pesaram para a saída antecipada, já que o vínculo terminaria apenas no meio do ano.

Nos três meses de contrato, Coutinho poderá disputar a reta final de duas competições pelo Santos: o Brasileirão, com a última rodada prevista para 2 de dezembro, e a Copa Sul-Americana, cuja final está marcada para 21 de novembro. Atualmente, a equipe de Cuca disputa as quartas de final da competição continental contra o Atlético-MG.

O período, porém, será desafiador para os dois lados. O longo tempo de inatividade exigirá paciência do Santos para que Coutinho recupere o ritmo de jogo, enquanto o meia terá de trabalhar para atingir novamente sua melhor condição física.

A diretoria chegou a cogitar um contrato atrelado à produtividade, mas recuou depois que Coutinho reduziu suas exigências salariais.

Arthur, Lima e Everton Cebolinha foram contratados em modelo semelhante, com vínculos até dezembro. Dos três, apenas Cebolinha tem prevista no acordo a possibilidade de renovação por mais duas temporadas.

Rodinei é o único dos cinco reforços contratados pelo Santos na janela com vínculo mais longo: o lateral assinou até dezembro de 2027.