San Lorenzo x Fortaleza ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

De olho na liderança, o Fortaleza visita o San Lorenzo na noite desta quinta-feira (20), às 19h (de Brasília), no Castelão, pela segunda rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana 2023. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O San Lorenzo terá o apoio de sua torcida para buscar a segunda vitória na competição. O time argentino vive bom momento e é o vice-líder do campeonato argentino, embora venha de um empate no fim de semana.

Já o Fortaleza estreou com goleada sobre o Palestino e agora busca um novo triunfo fora de casa para permanecer na ponta da tabela. Além disso, o Tricolor ficou no empate no sábado, pela primeira rodada do Brasileirão.

Prováveis escalações

San Lorenzo: Batalla, Pérez, Gattoni, Hernánez, Elias, Sánchez, Giay, Braida, Martegani, Lequizamon e Vombergar.

Fortaleza: Fernando Miguel, Bruno Pacheco, Titi, Britez, Tinga, Caio Alexandre, Sasha, Moisés, Calebe, Lucero e Pochettino.

Desfalques

Fortaleza

Thiago Galhardo, Lucas Crispim, Dudu, Pedro Rocha e João Ricardo estão no departamento médico.

Palestino

Sem desfalques confirmados.

