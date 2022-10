Sampdoria x Roma: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A italiana

Equipes se enfrentam neste segunda-feira (17), pela décima rodada do Italiano; veja como acompanhar na TV e na internet

Sampdoria e Roma entram em campo na tarde desta segunda-feira (17), às 13h30 (de Brasília), no estádio Luigi Ferraris, pela décima rodada do Campeonato Italiano. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Última colocada do campeonato com apenas três pontos (três empates e seis derrotas), a Sampdoria sabe que precisa conquistar a sua primeira vitória para não começar a ficar em situação delicada.

Do outro lado, a Roma está na sexta posição, com 19 pontos, e vai em busca do triunfo sabendo que pode terminar a rodada dentro do G-4. Karsdorp, Çelik e Paolo Dybala desfalcam os romanos.

Prováveis escalações

Escalação do provável Sampdoria: Audero, Audello, Colley, Ferrari, Bereszynski, Rincón, Vieira, Sabiri, Djurircic, Gabbiadini e Caputo.

Escalação do provável Roma: Rui Patrício, Mancini, Smallig, Ibañez, Matic, Cristante, Zalewski, Spinazzola, Zaniolo, Pellegrini e Abraham.

Desfalques

Sampdoria

Jeison Murillo, lesionado, é o desfalque dos mandantes.

Roma

Rick Karsdorp, Zeki Çelik e Paolo Dybala, todos no departamento médico.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 17 de outubro de 2022

• Horário: 13h30 (de Brasília)

• Local: Estádio Luigi Ferraris, Gênova- ITA