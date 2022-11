Roma x Lazio: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A italiana

Querendo se manter no G-4, time de Mourinho volta a campo neste domingo (6); veja como acompanhar na TV e na internet

A capital italiana vai parar! Roma e Lazio fazem clássico na tarde deste domingo (6), às 14h (de Brasília), no estádio Olímpico de Roma, pela 13ª da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, na plataforma de streaming.

Com o apoio de sua torcida, a Roma busca a segunda vitória consecutiva para se manter dentro do G-4. O time de Jose Mourinho é o quarto colocado, com 25 pontos, e o treinador deve a mandar a campo o que tiver de melhor disponível. No entanto, Paulo Dybala, Georginio Wijnaldum e Leonardo Spinazzola seguem fora.

Já a Lazio vem logo atrás do rival na classificação, em quinto lugar, com 24 pontos. A equipe vem de derrota na rodada passada e não terá Milinkovic-Savic, suspenso, enquanto Immobile continua no departamento médico.

Prováveis escalações

Escalação do provável ROMA: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

Escalação do provável LAZIO: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Alberto; Pedro, Anderson, Zaccagni.

Desfalques

Roma

Paulo Dybala, Georginio Wijnaldum e Leonardo Spinazzola, todos afastados por lesão.

Lazio

Ciro Immobile, lesionado, e Sergej Milinkovic-Savic, suspenso, desfalcam o time azul.

Quando é?

• Data: domingo, 6 de novembro de 2022

• Horário: 14h (de Brasília)

• Local: estádio Olímpico de Roma, Roma - ITA