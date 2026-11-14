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Declan Rice, meio-campista da seleção da Inglaterra, falou sobre o aguardado confronto diante da Espanha, campeã mundial, afirmando que sua equipe busca conquistar a vitória e apresentar uma atuação forte, num teste importante que revela o nível de evolução da seleção inglesa e sua capacidade de competir com as seleções mais fortes.

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A Espanha recebe a Inglaterra no estádio Metropolitano, amanhã, domingo, no encerramento das partidas do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações da Europa.

A Espanha lidera a classificação do grupo com 15 pontos, depois de garantir a classificação para as quartas de final, enquanto a Inglaterra ocupa o segundo lugar com 12 pontos, tendo também garantido sua passagem para a próxima fase, o que faz com que a importância do confronto se limite à definição da liderança do grupo.

Rice falou sobre o confronto diante da Espanha, durante a coletiva de imprensa específica da partida, realizada neste sábado, segundo informou o site "Sky Sports": "É um jogo enorme, e não acho que haja confrontos maiores do que uma final da Liga dos Campeões da Europa ou uma semifinal contra a Argentina, mas quando você joga contra a seleção da Espanha, campeã do mundo, isso lhe dá uma enorme motivação para entrar em campo e conquistar a vitória, e foi esse o tema central de nossa conversa durante toda a semana. Vencemos a Croácia, e agora vamos à Espanha para fazer uma atuação de destaque, vencer a partida e tentar liderar o grupo. Estaremos prontos para esse confronto amanhã à noite".

Rice abordou a importância da partida na avaliação do nível da seleção inglesa, diante das críticas que a equipe vem recebendo após cada confronto, dizendo: "Toda vez que jogamos com a camisa da Inglaterra, somos questionados sobre o nível de nossa atuação".

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E acrescentou: "Nossa atuação diante da Croácia no último jogo foi aceitável, mas sabemos que temos mais a oferecer. E acredito que o confronto de amanhã vai nos obrigar a mostrar o nosso melhor. Esses são os jogos que você quer disputar, contra as melhores seleções e os melhores jogadores, e temos jogadores que brilham em ocasiões como essa".

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E prosseguiu: "Com certeza, precisamos fazer uma atuação forte e jogar bem amanhã à noite, e essa partida vai revelar o verdadeiro nível do nosso grupo".

Sobre a possibilidade de os jogadores da seleção inglesa sofrerem ofensas racistas durante o confronto com a Espanha, Rice fez referência às suas experiências anteriores a respeito, dizendo: "Já passei por situações semelhantes antes, em Montenegro e na Bulgária, e havia um protocolo específico que seguimos, e deixamos o campo. Sabemos muito bem qual é a nossa posição, como grupo, em relação a essas questões".

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E acrescentou: "O treinador ainda não falou sobre isso, e eu não ficaria surpreso se abordasse o assunto amanhã, mas sabemos bem qual é a nossa posição".

E continuou: "Não espero que nada disso aconteça amanhã à noite. É uma cidade linda, que conta com um estádio magnífico, e também respeitamos muito os jogadores que vamos enfrentar. Todas as condições estão reunidas para uma noite de futebol maravilhosa, e esperamos que nada aconteça para estragá-la".

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Em outro contexto, Rice defendeu a conquista da Bola de Ouro por Harry Kane, superando o jovem espanhol Lamine Yamal, afirmando que o atacante do Bayern Munique mereceu a premiação.

O meio-campista da Inglaterra disse: "Sei que todo jogador espanhol vai dizer, claro, que Lamine Yamal era o mais merecedor do prêmio".

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E concluiu suas declarações dizendo: "Lamine é um jogador excepcional, e um dos melhores jogadores do mundo, e vai conquistar muitas Bolas de Ouro no futuro, mas acredito que a vitória de Harry desta vez foi a decisão certa, e que ele mereceu o prêmio com todo o mérito".

Vale lembrar que a Espanha venceu a Inglaterra no confronto do primeiro turno pelo placar de (3 a 2), na partida realizada no estádio de Wembley, graças aos gols de Yamal, Alejandro Baena e Mikel Oyarzabal, enquanto os dois gols da seleção inglesa foram marcados por Anthony Gordon e Harry Kane.