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FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Hussein Hamdy
Traduzido por

Representante da Espanha: preferi Mbappé a Yamal na Bola de Ouro por esta razão

K. Mbappe
L. Yamal
H. Kane
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Alemanha

Kane fica fora das duas primeiras posições

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José Félix Díaz, renomado jornalista do jornal espanhol "As" e voz da Espanha na Bola de Ouro, revelou suas escolhas na disputa do Ballon d'Or 2026.

O atacante inglês Harry Kane havia conquistado o prêmio, enquanto Kylian Mbappé ficou na segunda colocação, e Lamine Yamal veio em terceiro.

Félix Díaz disse, em declarações no canal "As" na rede "YouTube": "Fiquei por um tempo pensando o que seria se Harry Kane ainda jogasse no Tottenham, talvez eu o tivesse escolhido, não sei. Vejo que há uma grande diferença no Campeonato Alemão".

E acrescentou: "O Campeonato Alemão não é como La Liga ou a Premier League, não é? Talvez você olhe para a questão por esse ângulo. Kane jogou na Premier League por longos anos no Tottenham, em um time que não é considerado um dos grandes clubes. E não conseguiu levar o Tottenham a conquistar nenhum título, e tudo o que ele alcançou foi chegar com o time a uma final".

E prosseguiu: "Acredito que Harry Kane merecia estar no pódio da premiação, mas, para mim, ele começou sua caminhada na Copa do Mundo de forma muito boa, e depois Jude Bellingham começou a disputar os holofotes com ele, não é?".

Díaz foi questionado: "Alguns podem dizer: você daria a Bola de Ouro a Kane e deixaria Bellingham fora de suas contas?". E respondeu: "Acredito que há diversos fatores que entram nessa escolha, e nenhum deles pode ser decisivo sozinho".

E continuou: "Desde o início da temporada até o fim da Copa do Mundo, eu me inclinava a escolher Kylian Mbappé. Ele foi o artilheiro do campeonato, o artilheiro da Liga dos Campeões da Europa, o artilheiro da Copa do Mundo e o melhor artilheiro do torneio. Além disso, levou a seleção da França às semifinais, antes de enfrentar a seleção da Espanha".

E acrescentou: "Acredito que, apesar dos altos e baixos pelos quais passou, ele foi o jogador que mais manteve seu nível elevado e constante ao longo de toda a temporada".

E complementou: "O Real Madrid não apoiou Mbappé, não ficou ao lado dele. Bem, e, como eu lhe disse, essa decisão envolve uma dose de subjetividade, assim como em quase tudo. Não existem números ou critérios claros nos quais se possa apoiar de forma categórica, e acredito que o fato de ele ser o artilheiro da Copa do Mundo também é um fator que merece reconhecimento".

E continuou: "Acredito que a Copa do Mundo não foi o melhor momento de Lamine Yamal, pois ele não chegou à fase final da temporada em sua melhor forma".

Díaz foi questionado: "Olhando para o nível atual de Lamine, a quem você daria a Bola de Ouro desta temporada?", e respondeu: "Sem dúvida minha escolha seria Lamine Yamal, mas aqui estamos analisando o que os jogadores apresentaram na temporada passada, e, para mim pessoalmente, Mbappé foi melhor que Lamine".

E acrescentou: "Você vai me dizer, e as pessoas também vão me dizer, que o Barcelona ganhou os títulos, e que Lamine foi campeão da Copa do Mundo e do campeonato. Concordo com isso, mas não acredito que Lamine tenha sido mais decisivo na Copa do Mundo do que outros jogadores espanhóis".

E concluiu: "Acredito que a seleção da Espanha venceu graças ao trabalho coletivo, e sua vitória não foi por causa de Lamine sozinho. Já agora, o Barcelona demonstra que 70% de sua força está em Lamine, porque ele arranca e destrói tudo em seu caminho, e derruba todos que estão à sua frente".

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