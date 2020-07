Real Madrid lança camisas para 2020/21 e resgata cor rosa

Novos modelos foram apresentados com Benzema como modelo e a camisa reserva já está disponível no Brasil

Com um design novo e moderno, o aposta na cor rosa para fazer sucesso na temporada 2020/21. O novo uniforme reserva é todo em rosa, cor que o clube não utiliza desde a temporada 2014/15. Já o uniforme titular, tradicionalmente branco, tem detalhes na mesma cor.

A Adidas e o clube merengue apresentaram os dois novos uniformes nesta sexta-feira, 31 de julho, com Benzema como modelo. Segundo a fornecedora de materiais esportivos, a camisa tem "desenhos atrevidos, porém simples, para resaltar que o Real Madrid é único".

Tanto a camisa I quanto a camisa II são lisas, com poucos detalhes apenas nas três listras da Adidas e na gola. O clube ainda não apresentou a camisa III, que também deve ter a cor rosa em alguns detalhes, sendo predominantemente preta, porém com desenhos abstratos.

Também nesta sexta-feira, o Barcelona apresentou a camisa reserva para a próxima temporada, que será preta com detalhes dourados. A camisa I do Barça lembra muito a do Madureira, com listras amarelas entre as tradicionais azuis e grená.

O uniforme reserva já está disponível para ser comprado no . É possível comprar a camisa no site oficial da Adidas. O modelo masculino custa R$ 279,90, enquanto que o modelo infantil sai por R$ 249,90. Não há modelo feminino no site.

Confira mais imagens do novo uniforme merengue.

Stitched for bright lights and title fights, @realmadrid. pic.twitter.com/Lp804HNLFo — adidas Football (@adidasfootball) July 31, 2020

Reprodução/Adidas

Reprodução/Adidas