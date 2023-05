RB Bragantino x Santos ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (28), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Nabizão, o RB Bragantino enfrenta o Santos na noite deste domingo (28), a partir das 18h30 (de Brasília), em Bragança Paulista, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Após se recuperar no Brasileirão com uma vitória no jogo passado, o RB Bragantino também ganhou no meio da semana, pela Copa Sul-Americana. O Massa Bruta está em 12º lugar, com 10 pontos, e tem uma série de desfalques por lesões.

Já o Santos ficou no empate em clássico na rodada anterior, e sofreu um revés pela Copa Sul-Americana, no meio da semana. O Peixe é o décimo colocado, com 11 pontos, e terá os retornos de Dodi e Lucas Lima. Já Soteldo foi relacionado e deve participar da partida por alguns minutos. Lucas Braga e Mendoza continuam em recuperação física.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o RB ganhou quatro vezes, o Santos sete, além de nove empates.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Leo Realpe, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Bruno Gonçalves (Vitinho), Helinho e Eduardo Sasha.

Santos: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Deivid Washington e Soteldo.

Desfalques

RB Bragantino

Nacho Laquintana, Léo Ortiz, Luan Cândido, Lucas Cunha, Raul, Natan e Eduardo estão todos lesionados.

Santos

Lucas Braga e Mendoza estão no departamento médico.

Quando é?