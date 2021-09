Quanto, em dinheiro, Willian vai custar ao Corinthians?

Alvinegro não precisou pagar nada ao Arsenal, mas o novo camisa 10 receberá um alto salário como jogador corintiano

O Corinthians não precisou pagar nada ao Arsenal para ter de volta o meia Willian. No entanto, a cria da base corintiana receberá um alto salário durante sua segunda passagem pelo clube do Parque São Jorge.

Segundo o Uol, Willian receberá R$ 36 milhões até o final do seu contrato em 2023. O meia terá um salário mensal de R$ 1,2 milhão sem luvas. Ou seja, o jogador só receberá os valores na carteira e os direitos de imagem. O camisa 10 do Corinthians não cobrou pelo fato de ser um jogador livre depois de rescindir com o Arsenal.

Mesmo abrindo mão de muito dinheiro para voltaro ao alvinegro, o salário de Willian está no patamar dos mais altos do país, como os vencimentos de Gabigol, do Flamengo, Dani Alves, de São Paulo, e Dudu, do Palmeiras.

Se permanece no Arsenal, Willian ganharia R$ 172 milhões no mesmo período até 2023, como informou o jornal Daily Mail, da Inglaterra. Seu salário no clube londrino atingia R$ 6,3 milhões por conta de pagamentos relacionados à transferência como luvas.

O meia já treina com os novos companheiros e pode estrear já na próxima terça-feira (7), quando o Corinthians enfrenta o Juventude na Neo Química Arena, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.