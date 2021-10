Qual a escalação do Palmeiras contra o América-MG?

O Verdão quer voltar a vencer para tentar colar no Atlético-MG, disparado na liderança do Brasileirão

O Palmeiras volta aos gramados nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), diante do América-MG, pela 24ª rodada do Brasileirão. O duelo terá transmissão na Globo, na TV aberta, e no Premiere, no pay-per-view.

Trata-se de um duelo importante considerando o sonho do clube, atualmente na segunda posição, em conquistar o Campeonato Brasileiro. A dez pontos do líder Atlético-MG, precisa voltar a pontuar rápido se quiser continuar na briga - e pode ser ultrapassado pelo Flamengo, terceiro colocado, que tem dois jogos a menos em relação ao Verdão.

Assim, sem jogos no meio de semana, sabendo que a final da Libertadores acontecerá apenas no próximo dia 27 de novembro, o Palmeiras irá com força máxima para enfrentar o embalado América-MG - considerando os desfalques óbvios devido a data Fifa.

Gustavo Gómez está convocado para a seleção paraguaia e será desfalque da equipe (FOTO: Getty Images)

Há dois jogos sem vencer no Brasileirão, o Verdão aposta na força de seu elenco para tentar a vitória diante do Coelho, dentro do Independência. Vale lembrar que o time mineiro vem há seis partidas invicto, deixou a zona do rebaixamento e pode até terminar a rodada na parte de cima da tabela.

Segundo informações do GE, então, o Palmeiras entrará em campo com Jailson, Gabriel Menino, Luan, Renan e Jorge; Felipe Melo, Danilo, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Luiz Adriano.

DE VOLTA A BELO HORIZONTE PARA MAIS UM DESAFIO! HOJE É DIA DE PALMEIRAS! 🟢⚪️#AvantiPalestra #AMGxPAL#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/wY6G0FIQgY — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 6, 2021

Gustavo Gómez, Weverton e Piquerez, convocados, são desfalque, enquanto Mayke, Marcos Rocha e Victor Luís estão lesionados. Será a oportunidade de Jorge novamente sair jogando, bem como Renan receber minutos em sua posição de origem - vinha atuando como lateral esquerdo em muitos momentos.