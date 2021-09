Quais jogos de Atlético-MG, Flamengo, Inter e Palmeiras os convocados da seleção vão perder?

Com a nova convocação da seleção brasileira, cinco jogadores que atuam no futebol brasileiro desfalcaram seus clubes

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira (24), a lista de convocados da seleção brasileira para a próxima rodada tripla da Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. No entanto, essas partidas da seleção serão um grande problema para os clubes brasileiros, já que esses time perderam alguns jogadores.

Para esta rodada das eliminatórias, o Brasil enfrentará Venezuela, Colômbia e Uruguai, nos dias 7, 10 e 14 de outubro, respectivamente.

Com a nova convocação da seleção brasileira, cinco jogadores que atuam no futebol brasileiro desfalcaram seus clubes, são eles: Guilherme Arana (Atlético-MG), Gabigol e Everton Ribeiro (Flamengo), Edenílson (Internacional) e Weverton (Palmeiras).

A CBF anunciou que as partidas desses quatro clubes serão adiadas por conta da rodada tripla da seleção. Com isso, o Campeonato Brasileiro terminará depois da data prevista, que seria no dia 5 de dezembro.

Importante lembrar que os jogos das rodadas passadas das Eliminatórias também foram adiados pelo grande número de jogadores convocados no futebol brasileiro - já que a seleção não pode contar com atletas da Premier League.

A entidade reforça que não existem datas para realocar essas partidas, levando em consideração uma nova data Fifa, em novembro. Até porque, a organização já utilizou as chamadas "datas de escape" para realocar outras partidas adiadas. E, por isso, será necessário prolongar a data final do Brasileirão.

A Goal te mostra quais são os jogos que os clubes serão prejudicados com as convocações.

Quais são os jogos que os jogadores perderam no futebol brasileiro?

ATLÉTICO-MG

6/10 - Chapecoense x Atlético-MG

9/10 - Atlético-MG x Ceará

13/10 - Atlético-MG x Santos

FLAMENGO

6/10 - Red Bull Bragantino x Flamengo

9/10 - Fortaleza x Flamengo

13/10 - Flamengo x Juventude

INTERNACIONAL

6/10 - Ceará x Internacional

9/10 Internacional x Chapecoense

13/10 Internacional x América-MG

PALMEIRAS

6/10 - América-MG x Palmeiras

9/10 - Palmeiras x Red Bull Bragantino

13/10 - Bahia x Palmeiras

Vale lembrar que esses times podem perder mais jogadores para outras seleções da América do Sul. Isto porque, o Flamengo pode perder Mauricio Isla (Chile), Arrascaeta (Uruguai). O Palmeiras deverá perder Gustavo Goméz (Paraguai), Joaquín Piquerez (Uruguai). Além deles, o Galo pode perder Junior Alonso (Paraguai); e o Internacional Paolo Guerrero (Peru).

Agora, o Brasil entra em campo contra a Venezuela fora de casa, às 20h30 (de Brasília), no dia 7 de outubro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.