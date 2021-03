PSG vai fazer de tudo para segurar Neymar e Mbappé, avisa Paredes

Volante torce pela permanência dos craques, que possuem vínculos com o clube até junho de 2022

Neymar e Kylian Mbappé possuem contrato com o PSG até junho de 2022 e, enquanto os torcedores aguardam o anúncio oficial sobre a permanência dos craques, os companheiros de elenco não escondem a expectativa e a confiança na diretoria para mantê-los em Paris.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em entrevista ao Telefoot, Paredes mostrou a sua torcida pela permanência da dupla no PSG: "O clube fará todo o possível para manter Mbappé e Neymar. Vamos continuar a aproveitá-los e esperamos que fiquem", disse o jogador.

Enquanto o PSG busca a renovação de seus dois principais jogadores, o Barcelona volta a entrar como um possível destino para o brasileiro após a declaração de seu ex-agente, que acredita na permanência de Messi no Camp Nou apesar dos rumores, e no retorno do brasileiro ao clube catalão.

"Laporta (novo presidente do Barça) é o único que pode juntá-los novamente. Messi não vai deixar o Barcelona. Ele decidiu que a história dele deveria ficar lá e eu sou muito claro sobre isso. Sim, o Neymar voltará a jogar com o Messi, mas será no Barcelona”, disse André Cury, ao site argentino El Litoral.



Foto: Getty Images

De acordo com Leonardo, diretor esportivo do PSG, a renovação do contrato de Neymar com o clube está bem encaminhada, enquanto prosseguem as negociações com Kylian Mbappé.

"Com Neymar estamos num bom caminho. Mas no fim só está confirmado com a assinatura e esse não é o caso ainda. O mesmo vale para Di María (33 anos) e Bernat (27). Essas são as quatro questões que estamos discutindo. A ideia é resolver o mais rápido possível, pois, da nossa parte, pretendemos renovar com os quatro", afirmou à rádio “France Bleu”, em fevereiro.

Paredes destaca importância da vitória no clássico contra o Lyon

Brigando pelo título do Campeonato Francês, o Lyon recebe o Paris Saint-Germain neste domingo (21), às 17h (de Brasília), num duelo do terceiro contra o segundo colocado, respectivamente.

Separados por apenas três pontos para o líder Lille, que joga contra o Nîmes, às 13h05 (de Brasília), Paredes destacou a importância da vitória e destacou: "não temos margem para errar".

"Não temos mais o direito de perder pontos. Nossa única opção é vencer porque as outras equipes são muito boas. Não temos mais escolha: temos que vencer o Lyon", disse.

"As pessoas esperam que sejamos campeões. Temos essa pressão. Somos Paris, temos uma grande equipe, a melhor da França. Temos que provar todos os dias que podemos ser os melhores em todas as competições.", completou.

Afastado dos gramados há quase 40 dias, Neymar voltou a ser relacionado para o clássico, mas vai iniciar o duelo no banco de reservas, de acordo com o técnico Pochettino.

"Neymar estará no grupo para a viagem a Lyon amanhã. Seu retorno é uma alegria para nós e para ele. É uma vantagem poder contar com ele. Mas gostamos de bom senso e, depois de quase seis semanas sem jogar, seria difícil vê-lo começando a partida", apontou.

Apoio aos companheiros após assaltos às casas de Di María e Marquinhos

Questionado ainda sobre os assaltos às casas de Di María e Marquinhos durante a vitória do PSG sobre o Nantes no domingo passado (14), Marquinhos lamentou os fatos e demonstrou apoio aos seus companheitos de equipe.

"Estamos todos tocados. Poderia ter acontecido com qualquer um de nós, e aconteceu com Marqui e Angel. Espero que tudo se acalme e eles possam esquecer tudo", afirmou o jogador.

Os familiares dos jogadores estavam presentes, mas não sofreram ferimentos, segundo relatos de veículos da imprensa francesa.