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Pedro Sánchez, presidente do governo espanhol, gerou polêmica entre os torcedores do Atlético de Madrid ao revelar, durante o debate eleitoral entre quatro candidatos, que torce pelo time. No entanto, cometeu dois erros ao falar do clube e de seu estádio, em uma discussão sobre a sede da final da Copa do Mundo de 2030.

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A emissora espanhola COPE informou, nesta sexta-feira, que o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aproveitou a discussão sobre a sede da final da Copa do Mundo para perguntar a Sánchez e aos demais candidatos qual era a posição deles sobre a realização da decisão na Espanha.

Feijóo disse que defende que seu país receba a final e perguntou se eles tinham a mesma posição.

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Sánchez respondeu que, como torcedor do Atlético de Madrid, gostaria que a partida fosse disputada no estádio do seu time, mas que entende que ela seja realizada no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid.

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A resposta, porém, gerou críticas de torcedores do clube madrilenho, pelo uso de um nome antigo do estádio e também pela forma como ele se referiu ao clube.

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O primeiro erro foi Sánchez chamar o estádio do Atlético de Madrid de "Wanda", embora esse nome comercial não seja mais usado desde 2022.

O estádio foi inaugurado em setembro de 2017 com o nome de "Wanda Metropolitano" e passou a se chamar "Cívitas Metropolitano" em julho de 2022, após um acordo de patrocínio com o grupo Cívitas.

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Em outubro de 2024, o clube anunciou um novo acordo comercial com a companhia aérea saudita "Riyadh Air", válido por nove anos, até 2033, e o nome comercial do estádio passou a ser "Riyadh Air Metropolitano".

Com capacidade para cerca de 70 mil espectadores, o estádio é uma das principais instalações esportivas da Espanha e recebeu a final da Champions League de 2019.

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Já o segundo erro, segundo a reportagem da COPE, foi o uso da palavra "Atlético" por Sánchez para se referir ao time, em vez do nome abreviado popular entre os torcedores, "Atleti".

Os torcedores do clube também são conhecidos pelo apelido de "colchoneros", em referência às cores vermelha e branca da camisa do time.

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O nome "Atleti" tem um lugar especial na cultura do clube e de sua torcida: o próprio Atlético de Madrid o utiliza em seus materiais oficiais para expressar sua identidade, como fica evidente em suas campanhas voltadas aos torcedores.

A repercussão não ficou restrita aos torcedores do clube nas redes sociais, e o episódio também foi noticiado por veículos da imprensa espanhola.

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O apresentador Vicente Vallés também comentou o erro, afirmando que o verdadeiro torcedor do Atlético diz que é do "Atleti" e que o nome do estádio é "Metropolitano".

A disputa para receber a final da Copa do Mundo de 2030 se transformou em um impasse entre o Marrocos e a Espanha, já que a candidatura conjunta não definiu qual país vai sediar a partida decisiva.

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A Espanha defende seu direito à final e apresenta o Santiago Bernabéu, em Madri, e o Spotify Camp Nou, em Barcelona, enquanto o Marrocos promove o novo Estádio Hassan II, em Benslimane, perto de Casablanca, projetado para receber cerca de 115 mil espectadores.

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) ainda não anunciou sua decisão e afirmou que a definição do estádio ocorrerá "no momento oportuno".