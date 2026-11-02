A Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol, a "FIFPRO", anunciou uma lista com 26 jogadores indicados para integrar a seleção ideal de 2026.

De acordo com o site oficial da FIFPRO, 19.806 jogadores profissionais de 73 países votaram para escolher a seleção do ano.

A Seleção Ideal Mundial é o único prêmio do futebol em nível global cujos vencedores são definidos exclusivamente por meio do voto dos jogadores profissionais.

A lista final de indicados para a seleção ideal masculina conta com 26 jogadores que receberam o maior número de votos de seus colegas, em reconhecimento ao seu nível durante o período que vai de 4 de agosto de 2025 a 19 de julho de 2026, incluindo ambos os dias.

Para concorrer, é exigido que o jogador tenha disputado pelo menos 30 partidas oficiais durante esse período.

Os 11 jogadores que receberem o maior número de votos em suas posições serão escolhidos para integrar a seleção ideal masculina, que será revelada na segunda-feira, 9 de novembro, através das plataformas digitais da Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol.

A seleção ideal contará com um goleiro, três zagueiros, três meio-campistas e três atacantes, que tiverem recebido o maior número de votos.

A décima primeira vaga será concedida a um jogador de linha que não garantiu seu lugar nas categorias anteriores, mas que obteve o maior número de votos entre os jogadores restantes.

A lista final de indicados ao longo de 2026 ficou assim:

Goleiros: Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica) - Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea, Argentina) - David Raya (Arsenal, Espanha).

Zagueiros: Pau Cubarsí (Barcelona, Espanha) - Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid, Espanha) - Virgil van Dijk (Liverpool, Holanda) - Gabriel (Arsenal, Brasil) - Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marrocos) - Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal) - William Saliba (Arsenal, França) - Dayot Upamecano (Bayern de Munique, França).

Meio-campistas: Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra) - Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal) - Enzo Fernández (Chelsea/Manchester City, Argentina) - Pedri (Barcelona, Espanha) - Declan Rice (Arsenal, Inglaterra) - Rodri (Manchester City/Barcelona, Espanha) - Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal).

Atacantes: Erling Haaland (Manchester City, Noruega) - Harry Kane (Bayern de Munique, Inglaterra) - Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, Geórgia) - Kylian Mbappé (Real Madrid, França) - Lionel Messi (Inter Miami, Argentina) - Michael Olise (Bayern de Munique, França) - Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal) - Lamine Yamal (Barcelona, Espanha).