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FBL-RIYADH-CUPAFP
Hussein Hamdy
Traduzido por

Presença árabe: Messi e Ronaldo lideram as escolhas da FIFPro para o melhor do mundo

L. Messi
C. Ronaldo
H. Kane
E. Haaland
A. Hakimi
K. Mbappe
L. Yamal
N. Mendes
D. Raya
D. Rice
V. van Dijk
M. Olise
M. Cucurella
T. Courtois
P. Cubarsi
Real Madrid
Barcelona
Arsenal
Manchester City
Bayern de Munique
PSG
Chelsea
Al-Nassr
Inter Miami CF
J. Bellingham
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Um último passo antes do anúncio da escalação ideal

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A Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol, a "FIFPRO", anunciou uma lista com 26 jogadores indicados para integrar a seleção ideal de 2026.

De acordo com o site oficial da FIFPRO, 19.806 jogadores profissionais de 73 países votaram para escolher a seleção do ano.

A Seleção Ideal Mundial é o único prêmio do futebol em nível global cujos vencedores são definidos exclusivamente por meio do voto dos jogadores profissionais.

A lista final de indicados para a seleção ideal masculina conta com 26 jogadores que receberam o maior número de votos de seus colegas, em reconhecimento ao seu nível durante o período que vai de 4 de agosto de 2025 a 19 de julho de 2026, incluindo ambos os dias.

Para concorrer, é exigido que o jogador tenha disputado pelo menos 30 partidas oficiais durante esse período.

Os 11 jogadores que receberem o maior número de votos em suas posições serão escolhidos para integrar a seleção ideal masculina, que será revelada na segunda-feira, 9 de novembro, através das plataformas digitais da Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol.

A seleção ideal contará com um goleiro, três zagueiros, três meio-campistas e três atacantes, que tiverem recebido o maior número de votos.

A décima primeira vaga será concedida a um jogador de linha que não garantiu seu lugar nas categorias anteriores, mas que obteve o maior número de votos entre os jogadores restantes.

A lista final de indicados ao longo de 2026 ficou assim:

Goleiros: Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica) - Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea, Argentina) - David Raya (Arsenal, Espanha).

Zagueiros: Pau Cubarsí (Barcelona, Espanha) - Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid, Espanha) - Virgil van Dijk (Liverpool, Holanda) - Gabriel (Arsenal, Brasil) - Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Marrocos) - Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal) - William Saliba (Arsenal, França) - Dayot Upamecano (Bayern de Munique, França).

Meio-campistas: Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra) - Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal) - Enzo Fernández (Chelsea/Manchester City, Argentina) - Pedri (Barcelona, Espanha) - Declan Rice (Arsenal, Inglaterra) - Rodri (Manchester City/Barcelona, Espanha) - Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal).

Atacantes: Erling Haaland (Manchester City, Noruega) - Harry Kane (Bayern de Munique, Inglaterra) - Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain, Geórgia) - Kylian Mbappé (Real Madrid, França) - Lionel Messi (Inter Miami, Argentina) - Michael Olise (Bayern de Munique, França) - Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal) - Lamine Yamal (Barcelona, Espanha).

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