Por que o Grêmio quer anulação de jogo com São Paulo após arbitragem polêmica?

Presidente Romildo Bolzan reclama de falta de ações do VAR e de reunião entre os paulistas e a CBF

O expressou sua insatisfação contra a arbitragem do empate sem gols com o São Paulo no Morumbi na noite do último sábado. Em nota publicada neste domingo no site oficial do clube, o presidente Romildo Bolzan avisa que vai pedir a anulação da partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

"Equívocos, descritérios, erros e a omissão do VAR em lances capitais da partida colocam a arbitragem brasileira sob suspeição", escreveu o mandatário.

A arbitragem de x Grêmio já havia provocado polêmica antes mesmo da bola rolar. A escala determinou que o jogo fosse apitado por Rafael Traci, enquanto Rodolpho Toski Marques comandaria o árbitro de vídeo. Traci era o responsável pelo VAR na derrota para o Atlético-MG, em que o Tricolor teve gol anulado por impedimento que a própria comissão de arbitragem - chefiada por Leonardo Gaciba - admitiu que não existiu.

Já Toski apitou o empate por 3 a 3 entre os são-paulinos e o Fortaleza pela Copa do . O duelo pelas oitavas de final teve arbitragem confusa, em que os tricolores reclamaram de pênalti ignorado no último lance e poucos minutos de acréscimo.

A presença de Toski, porém, foi alterada após reunião entre dirigentes do São Paulo e a CBF. Raí e Alexandre Pássaro se encontraram com Gaciba para reclamar da escala, e o resultado foi a inclusão de Elmo Alves Resende Cunha para comandar o VAR.

Na nota publicada na manhã deste domingo, o Grêmio citou o encontro realizado na sede da CBF. "O presidente Romildo Bolzan Jr. comunica que pedirá a anulação da partida, bem como investigação da reunião realizada entre membros da CBF com a parte responsável que motivou a mudança na escala do árbitro do VAR".

E o que houve no empate entre Grêmio e São Paulo? A ira gaúcha envolve diferentes lances. A arbitragem não viu falta em lance envolvendo Reinaldo e Pepê em que os gremistas pediram pênalti, mas que ocorreu fora da área. O lateral esquerdo, entretanto, poderia ter sido expulso caso o VAR considerasse que fosse lance claro de gol.

No segundo tempo, Reinaldo teria derrubado Geromel na área, mas o juiz não considerou pênalti. Torcedores do Grêmio também se inconformaram com pisões de Tchê Tchê e Dani Alves em Alisson e Luiz Fernando, respectivamente. Os jogadores do time gaúcho saíram lesionados, e os são-paulinos não foram expulsos.

O que pode acontecer?

Não é a primeira vez que um clube pede anulação de uma partida por discordar da arbitragem. Em 2019, o Fortaleza buscou cancelar a derrota por 2 a 1 para o , mas não foi bem sucedido. O passou por situação parecida no último ano em derrota justamente para o Grêmio, mas também não conseguiu com que o jogo fosse refeito.