Polêmica envolvendo VAR: Vasco vai entrar com recurso para contestar derrota para o Grêmio

Vasco reclama da anulação do segundo gol do time enquanto a partida ainda estava 1 a 0 para o cruzmaltino; o Grêmio conseguiu a virada e venceu

Dois dias após a derrota do para o no último sábado (13), por 2 a 1, pela 10º rodada do Campeonato Brasileiro, o time cruzmaltino decidiu contestar o revés. Segundo o diretor de futebol do Vasco, André Mazzucco, a anulação do segundo gol de Yago Pikachu após revisão no VAR teria sido “equivocada”.

O departamento jurídico do Vasco pretende entrar com uma ação até a próxima terça-feira (16), no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O clube alega que os possíveis erros do árbitro Rodolpho Toski Marques na anulação do segundo gol de Yago Pikachu após análise do VAR interferiu diretamente no resultado.

“A gente não concorda com o que aconteceu no jogo. Viemos de uma preparação muito boa em Foz do Iguaçu e queríamos algo a mais nessa partida. A gente entende que o VAR é importante, mas estamos entrando em uma área de interpretações de lances que estão causando confusões. Foi um lance desconectado e uma avaliação equivocada. Não houve reclamação dos jogadores do Grêmio. Mudou o panorama do jogo”, disse André.

Toski Marques revisou o lance no árbitro de vídeo e marcou falta de Rossi no início da jogada que resultou no segundo gol cruzmaltino no jogo. O Juiz, por sua vez, deu cartão amarelo para Pikachu que cumprirá suspensão na próxima rodada.

Responsável pelo VAR no duelo entre Grêmio 2 a 1 Vasco, Paulo Roberto Alves Junior foi o juiz do jogo entre x . Partida marcada devido o pedido de anulação do clube carioca após lance polêmico envolvendo o VAR. O Vasco insinua que Paulo Roberto teria cometido um erro.

“O VAR tem critérios que não são claros e tem que haver uma revisão nesses critérios. Você tem muitos árbitros envolvidos e acaba tirando a autonomia do árbitro. Todo mundo acompanhou Botafogo e Palmeiras, inclusive foi o mesmo árbitro dessa partida, e finalizou.

“A derrota como foi gera incômodo. Precisamos assimilar o que foi feito de bom e seguir em frente. Fica nossa lamentação pelo erro que foi gritante. Pelas manifestações, já ficou bem claro para todo mundo que foi um erro”.