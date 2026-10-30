Philipp Lahm: Kane preferia outra coisa à Bola de Ouro

O ex-astro do Bayern de Munique e da seleção alemã Philipp Lahm, falou sobre a conquista da Bola de Ouro por Harry Kane, destacando ao mesmo tempo o aguardado clássico do futebol alemão que vai reunir Bayern de Munique e Borussia Dortmund pela Bundesliga.

Lahm começou sua entrevista ao jornal espanhol "Marca" falando sobre a conquista de Kane, há poucos dias, do prêmio Bola de Ouro, e sobre o impacto que esse feito tem no futebol alemão, afirmando: "É muito saudável para o futebol alemão que alguém da Bundesliga vença a Bola de Ouro, pois isso representa um grande estímulo para os jovens em ascensão. Temos na Alemanha uma situação excepcional porque o setor de base e o futebol profissional estão intimamente ligados; cada jogador começa sua trajetória em seu clube local e em sua pequena comunidade até se profissionalizar".

Sobre se Franck Ribéry e Robert Lewandowski mereciam o prêmio em suas épocas, Lahm explicou seu ponto de vista afirmando: "Acredito que Kane preferiria vencer a Liga dos Campeões da Europa a ganhar a Bola de Ouro. Todos os jogadores sabem o quanto a equipe é importante para alcançar o sucesso. Tive a oportunidade de vencer a Bola de Ouro, mas ela não tinha para mim a mesma importância que a equipe, porque é um prêmio individual. Talvez seja mais importante para os atacantes em comparação com os zagueiros, e tenho certeza de que Ribéry está feliz pela vitória de Kane, mas continuará irritado por não tê-la vencido ele mesmo".

Sobre as razões do status especial de que desfruta o "Der Klassiker", antes do aguardado confronto entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund neste sábado, no estádio Allianz Arena, o ex-internacional apontou que o duelo adquiriu um grande prestígio ao longo das três últimas décadas, depois de o Dortmund conseguir gradualmente reduzir a diferença, acrescentando: "Quando eu jogava, eles venceram dois títulos consecutivos do campeonato. Desta vez o duelo reúne o primeiro e o segundo colocado, e é por isso que é a melhor partida que se pode assistir na Alemanha atualmente".

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Já sobre o brilho do astro francês Michael Olise, Lahm o descreveu como um ícone ofensivo, afirmando: "É um jogador excelente; pode criar muitas soluções em campo, não apenas com o Bayern, mas também com a seleção da França nos últimos meses. É candidato à Bola de Ouro, e é possível vencê-la jogando no Bayern, como vimos neste ano".

Lahm analisou a chegada de Jürgen Klopp à direção técnica da seleção alemã, afirmando: "Com Jürgen Klopp, você tem um treinador nacional que traz consigo uma experiência enorme. Durante a primeira pausa para as seleções, ele quis observar um grande número de jogadores, e precisamos esperar para ver o que resultará do mês de novembro, mas o importante é que, assim que assumiu a responsabilidade, deixou claro o que queria fazer e o que iria oferecer".

Sobre as transformações pelas quais o futebol passou desde que se aposentou, Lahm alertou para o recuo da identidade tática alemã em comparação com outras escolas, explicando: "Quando vejo como os jogadores da Espanha querem jogar, percebo que eles passam por treinamentos especializados e minuciosos. Na Alemanha temos uma infraestrutura excelente, temos dinheiro, estádios lotados e talentos, e estamos em uma boa situação, mas a seleção não é suficientemente bem-sucedida no momento. Estamos negligenciando o conceito fundamental: como queremos jogar futebol na Alemanha? E como eu defendo, como me movimento no meio-campo e como disputo os duelos individuais? Acredito que precisamos de mais jogadores especializados, em vez de depender de um jogador que sabe atuar em quatro posições diferentes".

Lahm encerrou sua fala abordando o eterno debate na Argentina sobre a dupla Diego Armando Maradona e Lionel Messi, expressando sua opinião com equilíbrio: "Antes de tudo, ambos foram jogadores excepcionais, e elevaram o nível da competição ao mais alto patamar possível. Suas personalidades são certamente muito diferentes, e na minha época Lionel Messi foi o jogador mais importante por mais de 15 anos, ao lado de Cristiano Ronaldo".