Palmeiras vê crise aumentar e fecha treinos contra protestos

Verdão perdeu por 3 a 0 para o Flamengo e continua o jejum de vitórias no Brasileirão após a parada para a Copa América

O adotou o silêncio para encarar a crise que se agravou nos últimos dias. Depois de perder para o por 3 a 0, no Maracanã, com grande atuação de Gabigol, e sendo completamente dominado pela equipe de Jorge Jesus, o continua sem vencer no Brasileirão após a parada para a . Nesta segunda-feira (02), o clube fechou os treinamentos da semana para os jornalistas e não divulgou a programação semanal para evitar protestos dos torcedores.

O clube alegou questões de segurança, pois teme que parte da torcida - especialmente as organizadas - faça protestos no centro de treinamento na Barra Funda, zona oeste de . Na semana passada, após a eliminação para o na Libertadores, o Palmeiras solicitou a presença da Polícia Militar em frente ao CT para impedir qualquer tipo de manifestação contrária aos dirigentes, corpo técnico e jogadores. O técnico Luiz Felipe Scolari, inclusive, "culpou" o fator psicológico do time que foi eliminado na Libertadores na última semana.

Já são sete rodadas do Brasileirão sem nenhuma vitória. O time de Felipão deixou a liderança escapar e agora está em quinto lugar, atrás dos três grandes rivais estaduais: (2º lugar), (3º lugar) e São Paulo (4º lugar).