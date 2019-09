Felipão diz que pressão no Palmeiras é “normal” e culpa fator psicológico por derrotas

O treinador reconheceu os méritos do Flamengo, e avaliou o momento ruim de sua equipe

Luiz Felipe Scolari sofreu, contra o , a derrota mais elástica desde seu retorno ao . Os 3 a 0 aplicados pelo neste domingo (01), no Maracanã, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, também representaram mais um baque no péssimo momento vivido pelo Alviverde, que além de ter ficado a seis pontos do Rubro-Negro, líder da Série A, recentemente também foi eliminado na Copa do e Libertadores.

Felipão reconheceu o mérito do Flamengo e não escondeu que a pressão só aumenta diante dos resultados ruins que sua equipe teve desde o término da pausa para a : "A pressão existe, vai existir e deve existir pelos resultados. É normal. Estamos tentando fazer um trabalho equilibrado, organizado, temos tudo definido. Passamos aos atletas o trabalho que é feito durante a semana. Os resultados não estão acontecendo. Temos que revisar algumas coisas, mas precisamos que os atletas entendam que temos que mudar algumas peças e situações táticas para atingir o objetivo, que é brigar pelo título”, disse.

Sobre a fase ruim do time, Felipão deu a entender que o fator psicológico tem sido o seu grande inimigo, garantindo que um de seus trabalhos será o de recuperar a confiança de seus comandados: "Volta aquela história da derrota logo depois do jogo contra o lá. Não se pode tirar isso do dia para o outro da cabeça do jogador. A gente tenta, mas às vezes não conseguimos atingir a parte psicológica do jogador da maneira que queremos. Vamos ter que ver onde está esse ponto que precisamos atingir de equilíbrio e tentar."

“Temos que trabalhar, buscar alguma situação psicológica de mentalizar que tem qualidade, tem bom jogador. Trabalhar, recuperar confiança, fazer com que a bola seja um pouco mais trabalhada entre eles. Que o erro que se cometa não seja tão visível a ponto de deixar o adversário fazer o gol”, finalizou.

O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (07), quando viaja para enfrentar o .