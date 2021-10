Palmeiras x Internacional: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (17), pela 27ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras enfrenta o Internacional neste domingo (17), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para SP, RS, SC, PR, MG, menos Juiz de Fora, GO, TO, MT, MS, BA, AL, PE, CE, MA, PA, AM, RO, RR, AP, AC e DF), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Internacional DATA Sábado, 17 de outubro de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Alex dos Santos (SC)

Quarto árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)

Auxiliar VAR: Oberto da Silva (PB)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Palmeiras

A Globo (para SP, RS, SC, PR, MG, menos Juiz de Fora, GO, TO, MT, MS, BA, AL, PE, CE, MA, PA, AM, RO, RR, AP, AC e DF), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão passar o jogo deste domingo, no Allianz Parque. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de quatro empates e três empates seguidos na temporada, o Palmeiras entra em campo pressionado pela vitória para voltar ao G-4 do Brasileirão.

Para o confronto no Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira terá os retornos do goleiro Weverton, do zagueiro Gustavo Gómez e do lateral-esquerdo Piquerez, que defendiam suas respectivas seleções.

Por outro lado, Gabriel Menino, com uma entorse no tornozelo esquerdo, está fora. Marcos Rocha, recuperado de uma lesão muscular, deve assumir a vaga.

Já o Internacional, embalado com duas vitórias consecutivas, terá o retorno de Edenilson, que está de volta após defender à Seleção Brasileira nas Eliminatórias.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gómez e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael (Patrick de Paula), Raphael Veiga e Dudu; Rony e Luiz Adriano.

Provável escalação do Internacional: Daniel; Saravia, Mercado, Victor Cuesta e Moisés; Lindoso (Johnny), Rodrigo Dourado, Edenilson, Taison e Patrick (Gustavo Maia ou Palacios); Yuri Alberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGOS CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 4 RB Bragantino Brasileirão 10 de outubro de 2021 Bahia 0 x 0 Palmeiras Brasileirão 13 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Palmeiras Brasileirão 20 de outubro de 2021 19h (de Brasília) Palmeiras x Sport Brasileirão 23 de outubro de 2021 21h (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Internacional 5 x 2 Chapecoense Brasileirão 10 de outubro de 2021 Internacional 3 x 1 América-MG Brasileirão 14 de outubro de 2021

Próximas partidas