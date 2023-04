Palmeiras x Água Santa ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final do Paulistão

Equipes se enfrentam neste domingo (9), no Allianz Parque; veja como acompanhar na TV e na internet

É pra ficar com a taça! Palmeiras e Água Santa se enfrentam na tarde deste domingo (9), a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo de volt da final do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, com narração de Cléber Machado e comentários de Dodô e Renato Marsiglia, além da TNT e do Premiere, na TV fechada, do HBO Max e do Paulistão Play, no streaming e do canal da FPF no Youtube.

Com apoio de mais de 40 mil torcedores, o Palmeiras entra em campo precisando revert a derrota por 2 a 1 na partida de ida. O Verdão precisa ganhar por dois gols de diferença para ficar diretamente com o título, ou por um para levar a decisão aos pênaltis. O Alviverde conta ainda com um trunfo: a equipe não perde como mandante desde julho de 2022. De lá para cá, foram 22 jogos, com 16 vitórias e seis empates.

"Foi uma semana muito importante para a gente poder trabalhar, principalmente ver o que errou no jogo contra o Água Santa (...) A gente está muito confiante com o que foi trabalhado aqui. A gente está muito motivado como equipe, com a força da nossa torcida", disse o meia Raphael Veiga em entrevista coletiva.

"A gente provou várias vezes durante os anos o quão forte é a nossa equipe, os resultados que buscamos virar fora ou até mesmo dentro de casa. Não tenho dúvida nenhuma que domingo vai ser um grande jogo", completou.

Do outro lado, o Água Santa reconhece que, mesmo com a vantagem de jogar por um empate, o rival segue como favorito. No entanto, o time de Diadema promete ir para cima do rival mais uma vez.

"Pés no chão, não tem nada ganho, o São Paulo também tinha uma diferença (de investimento) bem maior. Vai ser um jogo difícil a gente sabe, estádio lotado, torcida empurrando o Palmeiras, pressão o tempo todo deles. Temos que ter a humildade de respeitar o nosso adversário, mas também impor o nosso ritmo de jogo e a nossa competitividade em campo", disse o atacante Bruno Mezenga.

Prováveis escalações

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Gabriel Menino e Zé Rafael; Dudu, Raphael Veiga e Endrick; Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Escalação do Água Santa: Ygor Vinhas; Reginaldo, Didi, Marcondes e Gabriel Inocêncio; Thiaguinho, Igor Henrique e Luan Dias; Tocantins, Bruno Xavier e Bruno Mezenga. Técnico: Thiago Carpini.

Desfalques

Palmeiras

Atuesta, Bruno Tabata e Piquerez estão lesionados.

Água Santa

Rodrigo Sam está suspenso, enquanto Joilson está lesionado.

Quando é?