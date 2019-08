Oswaldo Oliveira substitui Fernando Diniz como técnico do Fluminense

Técnico reassume time após quase 13 anos e em situação delicada na tabela do Brasileirão 2019

Um dia após a demissão do técnico Fernando Diniz, o agiu rápido e anunciou a sucessão do comando: Oswaldo de Oliveira, que passagens pelo clube no passado, chega com a missão de tirar o da incômoda situação que vive no Brasileirão 2019 e, também, tentar levar a equipe adiante na .

O profissional de 68 anos já havia trabalhado à frente do clube das Laranjeiras entre 2001 e 2002, quando chegou a levar o Fluminense às semifinais do Campeonato Brasileiro, e novamente em 2006. Ele estava no mercado desde maio deste ano, quando foi demitido pelo Urawa Red Diamonds, do ; antes disso, ele havia treinado o entre 2017 e 2018, e acabou demitido após se desentender com um repórter em uma coletiva de imprensa pós-jogo, em fevereiro daquele ano.

Pelo Flu, ele soma 77 jogos, dentre os quais 38 vitórias, 21 empates e 18 derrotas, com um aproveitamento de 58,4% - quase o dobro do obtido por Fernando Diniz no Brasileirão até o momento: o Fluminense é 18º colocado com apenas 12 pontos em 15 rodadas e tem uma das piores defesas entre as 20 equipes que disputam a competição.

Mesmo com o anúncio, o Flu ainda terá o auxiliar Marcão para o jogo de ida contra o nesta quinta-feira (22), em , pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Ele será apresentado na segunda-feira, dia 2, quando o Flu recebe o Avaí em nova rodada da Série A.