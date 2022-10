Osasuna x Valencia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Após empate com o Real Madrid, o Osasuna enfrenta o Valencia nesta sexta-feira (7); veja como acompanhar ao vivo na internet

Vivendo bom início no Campeonato Espanhol, o Osasuna recebe o Valencia nesta sexta-feira (7), às 16h (de Brasília), no Estádio Reyno de Navarra, pela nona rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

A equipe mandante chega para o duelo após quebrar a sequência de 100% de aproveitamento do até então líder Real Madrid no empate por 1 a 1, e ocupa a sétima colocação, com 13 pontos conquistados.

Para a partida, o técnico Jagoba Arrasate não poderá contar com David Garcia, suspenso. Por outro lado, o treinador terá o retorno de Chimy Avila, que cumpriu suspensão no jogo contra o Real.

Do outro lado, o Valencia, que ocupa a 10ª colocação, com dez pontos somados, vem de um empate contra o Espanyol por 2 a 2 na última rodada.

O técnico Gennaro Gattuso terá o desfalque do brasileiro Marcos André, expulso no duelo da última rodada contra o Espanyol.

Prováveis escalações

Escalação do provável OSASUNA: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García, Aridane Hernández e Juan Cruz; Lucas Torró, Darko Brasanac, Jon Moncayola, Moi Gómez e Chimy Avila; Kike García.

Escalação do provável VALENCIA: Giorgi Mamardashvili; Thierry Correia, Gabriel Paulista, Diakhaby e Gayá; Moriba, Guillamón, Samu Castillejo, Samuel Lino e André Almeida; Cavani.

Desfalques

Osasuna

David Garcia, suspenso, e Kike Xavier, lesionado, são desfalques na equipe mandante.

Valencia

Yunus Musa e Jaume Doménech, lesionados, e Marcos André, suspenso, desfalcam a equipe do Valencia.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 7 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Estádio Reyno de Navarra – Pamplona, ESP