Onde assistir ao vivo a Fluminense x Santa Fé, pela Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fluminense e Santa Fé se enfrentam na noite desta quarta-feira (12), no Maracanã, às 21h (de Brasília), em duelo válido pela quarta rodada do grupo D da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, no serviço de pay-per-view. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fluminense x Santa Fé DATA Quarta-feira, 12 de maio de 2021 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Flu busca mais uma vitória na fase de grupos da Libertadores / Foto: Mailson Santana/Fluminense

A Conmebol TV é o canal que vai transmitir o jogo na noite desta quarta-feira. Na Goal, você pode acompanhar uma live com informação e comentários no nosso canal na Twitch TV ou seguir o jogo em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Classificado para a final do Campeonato Carioca contra o Flamengo, o Fluminense volta suas atenções para a Copa Libertadores.

Líder do grupo D com cinco pontos, em caso de vitória no Maracanã, a equipe carioca pode encaminhar sua classificação às oitavas de final e praticamente eliminaria o Santa Fé, que ocupa a lanterna com dois pontos.

De dia ou de noite, esse mosaico tá um espetáculo! 😍😍 https://t.co/t4JnzHQlfJ — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 11, 2021

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro, Egídio; Yago Felipe, Martinelli, Nenê; Luiz Henrique, Fred e Kayky.

Provável escalação do Santa Fé: Castellanos; Carlos Arboleda, Torijano, Jeisson Palacios, Delgado; Giraldo, Pico e Serje; Osorio, Árias e Jorge Ramos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Junior 1 x 1 Fluminense Libertadores 6 de maio de 2021 Fluminense 3 x 1 Portuguesa Carioca 9 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Flamengo Carioca 15 de maio de 2021 21h15 (de Brasília) Fluminense x Junior Libertadores 18 de maio de 2021 21h30 (de Brasília)

SANTA FÉ

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Fé 0 x 0 Junior Campeonato Colombiano 2 de maio de 2021 Santa Fé 0 x 0 River Plate Libertadores 7 de maio de 2021

Próximas partidas